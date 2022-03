Zepp Health veröffentlicht internationales Weißbuch 2021 zum Thema Schlaf

Cupertino, Kalifornien, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Führen Sie einen aktiven Lebensstil für besseren Schlaf, weniger Stress und ein umfassendes GesundheitsmanagementDas führende Unternehmen für intelligente Wearables, Zepp Health, hat vor kurzem sein Weißbuch 2021 zum Thema Schlaf veröffentlicht. Auf der Grundlage von Daten, die von den intelligenten Wearables Amazfit und Zepp erfasst wurden, enthält der Bericht wichtige Erkenntnisse über die Qualität und Dauer des Schlafs von mehr als 26 Millionen Nutzern weltweit, damit die Nutzer den Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und Schlafbedingungen besser verstehen können. Die gesammelten Daten wurden mit Datenmaskierungstechniken verarbeitet, um den Schutz persönlicher Informationen zu gewährleisten.Hervorgehobene Befunde:- Die durchschnittliche Schlafdauer hat sich im Vergleich zu 2020 weltweit verringert.- Die Nutzer in Belgien hatten mit 7,5 Stunden die längste Schlafdauer.- Ein aktiver Lebensstil führt zu einer besseren Schlafqualität.- Bei einer durchschnittlichen Schlafdauer von 7 bis 8 Stunden ist der Körper wahrscheinlich leistungsfähiger.- Etwa 16,3 % der Gesamtbevölkerung der Stichprobe machen ein tägliches Nickerchen.Laut einer Studie des Harvard School of Public Health (https://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-causes/sleep-and-obesity/) ist eine gute Nachtruhe der Schlüssel zur Erhaltung einer guten Gesundheit. Menschen, die zu wenig Schlaf bekommen, haben ein höheres Risiko für Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als diejenigen, die durchschnittlich acht Stunden Schlaf pro Nacht bekommen können. Zepp Health's 2021 International Sleep White Paper untersucht Schlüsseldaten wie Schlafdauer, BMI, Ruheherzfrequenz (RHR) und Schrittzahl, um Nutzern einen umfassenden Überblick über den Schlafstatus für ein besseres Gesundheitsmanagement zu geben.Im Durchschnitt meldeten die Nutzer weltweit 59 Tage, an denen sie im Jahr 2021 weniger als 7 Stunden Schlaf bekamen.Die durchschnittliche globale Schlafdauer ist im Vergleich zu 2020 gesunken und liegt 2021 bei 7h09min, wobei weibliche Nutzer relativ länger schlafen als Männer. Weltweit haben die Nutzer aus Belgien mit 7,5 Stunden pro Nacht die längste durchschnittliche Schlafdauer erreicht, gefolgt von der Republik Irland und den Niederlanden. Im Vergleich dazu schliefen Nutzer aus Indonesien am wenigsten, mit einer durchschnittlichen Schlafdauer von 6h36min, gefolgt von Japan und Malaysia.Schlafentzug bedeutet, dass der Körper weniger als die für die Aufrechterhaltung einer durchschnittlichen Leistungsfähigkeit erforderliche Menge an Schlaf erhält. Forschung (https://www.sleepfoundation.org/sleep-deprivation) weist darauf hin, dass Erwachsene mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht benötigen, während Kinder und Jugendliche sogar noch mehr Schlaf brauchen - zwischen acht und 10 Stunden. Es wurde sogar festgestellt, dass starker Schlafmangel zu Gesundheitsproblemen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit und psychischen Störungen führen kann.Neue Erkenntnisse, die in der Journal of Sleep Research (https://finchannel.com/how-to-safeguard-your-sleep-from-insomnia-over-covid-19-worry/) veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass die Besorgnis über die COVID-19-Pandemie wesentlich zu Schlaflosigkeit und Schlafmangel beigetragen hat. Im Jahr 2021 war Schlafmangel weltweit auf dem Vormarsch. Erwachsene Nutzer aus der ganzen Welt berichteten über Schlafentzug an durchschnittlich fast 60 Tagen im Jahr 2021, wobei die Zahl der männlichen Nutzer im Vergleich zu den weiblichen relativ hoch war.Ein aktiver Lebensstil führt zu besserem Schlaf, niedrigerer Ruheherzfrequenz und einem gesünderen BMIDer Jahresbericht von Zepp Health zeigt, dass Nutzer, die 12.000 bis 20.000 Schritte pro Tag gehen, eine bessere Schlafqualität und eine gesündere Ruheherzfrequenz von etwa 62 haben. Moderate aerobe Übungen sind für Menschen mit Schlaflosigkeit von Vorteil. Daher wird den Nutzern empfohlen, sich regelmäßig zu bewegen und einen aktiven Lebensstil zu pflegen, um die Schlafqualität zu verbessern und die Schlafdauer zu verlängern.Der Bericht hebt auch hervor, dass sich ausreichender Schlaf positiv auf die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit und die Schlafqualität auswirken und psychischen Stress verringern kann. Der BMI ist ein kostengünstiges und einfaches Screening-Verfahren für den Gesundheitszustand; der Jahresbericht von Zepp Health zeigt, dass der Körper mit sieben bis acht Stunden Schlaf am ehesten einen gesünderen BMI-Wert sowie einen besseren Schlafwert erhält.Nutzer in Vietnam, China und Spanien entspannen sich lieber bei einem NickerchenHarvard's Health Publishing (https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-benefits-of-napping#:~:text=Napping%20increased%20the%20time%20spent%20in%20slow-wave%20and,the%20four%20tests%20in%20the%20study%27s%20cognitive-assessment%20battery.) deutet darauf hin, dass ein Nickerchen die kognitiven Leistungen verbessern kann, indem es Körper und Gehirn regeneriert. Im Jahr 2021 hielten 16,3% der weltweit befragten Bevölkerung täglich ein Nickerchen, mit durchschnittlich 51 Minuten Schlaf pro Kopf. Weltweit schafften es 33,8% der Nutzer in Vietnam, während des Tages ein Nickerchen zu machen, gefolgt von 31,4 % der Nutzer in China und 25,5 % der Nutzer in Spanien. In Spanien ist das Nickerchen Teil der täglichen Routine geworden und trägt nachweislich dazu bei, das Sterberisiko durch Herzkrankheiten zu senken. Auch bei ausreichendem Nachtschlaf wird empfohlen, gelegentlich ein Nickerchen zu machen, um die körperliche Leistungsfähigkeit während des Tages zu verbessern.Die Vision von Zepp Health ist es, intelligente Produkte zu entwickeln, die einen gesunden Lebensstil unterstützen. Die fortschrittliche Schlafüberwachung des Unternehmens verfolgt die Schlafphasen der Nutzer genau und untersucht die Qualität der Schlafatmung. Die intelligenten Geräte von Zepp Health bieten durch eine Kombination aus umfassenden Gesundheitsbewertungen sowohl einen umfassenden Überblick über die Schlafqualität der Nutzer als auch detaillierte Vorschläge zur Verbesserung der Schlafgewohnheiten. Die vollständige Fassung des Berichts finden Sie unter https://api.huami.com/t/SleepWhitePaperEN.Über Zepp Health Corporation (NYSE: ZEPP)Zepp Health, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Wearables und Gesundheitstechnologie, ermöglicht seinen Nutzern ein gesünderes Leben, indem es mit seinen führenden Marken Amazfit und Zepp ihre Fitness- und Wellness-Reise optimiert.Angetrieben von der firmeneigenen Zepp Health Digital Health Management Platform, die das Zepp OS, KI-Chips, biometrische Sensoren und Datenalgorithmen umfasst, liefert Zepp Health rund um die Uhr Cloud-basierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen, die den Nutzern helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen.Das Unternehmen hat seine KI-Expertise auch auf neue industrielle medizinische Bildgebungstechnologien angewandt und bietet Big Data- und Analysefunktionen zur Unterstützung von Anbietern medizinischer und diagnostischer Dienstleistungen.Bis heute hat Zepp Health über 200 Millionen Einheiten ausgeliefert und seine Produkte sind in über 90 Ländern erhältlich. Das 2013 als Huami Corp. gegründete Unternehmen wurde im Februar 2021 zu Zepp Health. Zepp Health hat 1.300 Teammitglieder mit Niederlassungen in den Regionen Nordamerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen finden Sie unter www.zepphealth.com