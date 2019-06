Zentrum zur Traumabewältigung für ehemalige IS-Sklavinnen entsteht im Nord-Irak / Neues Selbstwertgefühl und handwerkliche Fertigkeiten für jesidische Frauen

Braunschweig (ots) - Das internationale christliche HilfswerkShelter Now unterstützt im Nord-Irak die Errichtung eines Zentrumsfür Frauen, die von der Terrormiliz IS versklavt worden waren. "Einekleine christliche Gemeinde hilft ihnen bei der Bewältigung ihrerTraumata", kündigte der deutsche Shelter Now-Direktor Udo Stolte an.Nach ihrer Verschleppung hätten die Jesidinnen jahrelangVergewaltigungen und Schläge ertragen müssen, nun solle ihnen neuesSelbstwertgefühl vermittelt werden.Das Zentrum soll Stolte zufolge in der Kleinstadt Baadreentstehen, nordöstlich von Mossul. Nach Baadre hatten sich über10.000 Jesiden geflüchtet, als der IS 2014 ihre Heimatorte in derRegion Sindschar überfiel. Nach Schätzungen hatte die Terrormiliz inSindschar Tausende Angehörige der religiösen Minderheit getötet, über6.000 Frauen und Kinder verschleppt und versklavt. Nach dermilitärischen Niederlage des IS kehrten nun viele zu ihren Familienzurück, so Stolte, allerdings werde die Hälfte der Gefangenen weitervermisst.Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde in Erbil, der Hauptstadtder Autonomen Provinz Kurdistan, begannen bereits 2015 mit der Arbeitin der Stadt Baadre. "Sie haben sich in Methoden derTraumabewältigung fortbilden lassen", berichtet Andreas Ziehr vomShelter Now-Vorstand. Einmal die Woche fuhren die Helfer bislang nachBaadre, um den ehemaligen IS-Sklavinnen dabei zu helfen, wiederVertrauen zu sich selbst und dann auch zu anderen Menschen zugewinnen.Die Arbeit werde nun in einem eigenen, täglich geöffneten Zentrumausgebaut, in dem neben der Direktorin und einer Assistentin dreijesidische Lehrerinnen arbeiten sollen. "Die Mädchen und Frauenbrauchen einen geschützten Raum mit regelmäßiger Gemeinschaft", sagtStolte. Dort sollen sie auch Fertigkeiten zum Beispiel im Nähen oderim Friseurhandwerk erlernen, um später selbst etwas verdienen zukönnen. Auch Musik- und Sportkurse sind vorgesehen.In einem Flüchtlingslager bei Baadre unterstützt Shelter Nowaußerdem ein Zentrum für rund 90 traumatisierte Kinder im Alterzwischen sechs und 14 Jahren, die ihre Eltern durch den IS-Terrorverloren haben. Acht jesidische Lehrerinnen betreuen dort die Kinderin Anlehnung an die Grundsätze der Montessori-Pädagogik, schildertStolte. Shelter Now ermöglichte ihnen unter anderem die Fortbildungin Traumabewältigung und kaufte Spielgeräte.Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mitKoordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es inPakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in derAutonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation inDeutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziertseine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Dieeffiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Nowdurch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit demSpendensiegel bescheinigt.Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 00025230 58Pressekontakt:Shelter Now Germany e.V., Telefon: 0531/88 53 95-7, info@shelter.de,www.shelter.deOriginal-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuell