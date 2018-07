BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, hat den Umgang der Öffentlichkeit mit Mesut Özil scharf kritisiert. "Man kann das mit dem Foto kritisch bewerten, habe ich übrigens auch – seinen nachträglichen Umgang damit ebenso", sagte Mazyek dem Portal "t-online.de". "Aber was sich an Bergen von Respektlosigkeit, Vorurteilen und Rassismus danach über den Weltmeister und einen der Besten unserer Mannschaft ergoss, ist beispiellos, niederschmetternd und niederträchtig." Özil hatte am Sonntag nicht nur seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, sondern auch der DFB-Spitze sowie Medien und Sponsoren Rassismus und Diskriminierung vorgeworfen.

Foto: Pressefoto Ulmer, über dts Nachrichtenagentur