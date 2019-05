Zentrales Finanzministerium: Bermuda aus schwarzer Steuerliste der EU gestrichen

London (ots/PRNewswire) - Die EU-Finanzminister haben bei ihremTreffen am 17. Mai 2019 ("ECOFIN") einstimmig beschlossen, Bermudaaus Anlage I der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete fürSteuerzwecke (die sogenannte "schwarze Liste") zu streichen. DieListe wurde beim ECOFIN-Treffen am 12. März 2019 angenommen.Der Ehrenwerte Curtis L. Dickinson, Finanzminister und MP, sagte:"Ich freue mich über die rasche Entscheidung hinsichtlich derStreichung von Bermuda auf dem ECOFIN auf dem allerersten Treffennach dem 12. März 2019."Bermuda wandert jetzt auf Anhang II der EU-Liste (die sogenannte"graue Liste"), da der EU-Rat zu dem Schluss gekommen ist, dassweitere Anstrengungen in Zusammenhang mit kollektivenInvestitionsfonds nötig sind.Der Minister weiter: "Dies bedeutet keinesfalls, dass ab jetztnicht mehr an der Stärkung des Rahmenwerks in diesem Bereichgearbeitet werden muss. Bermuda ist bei Versicherungen und anderenFinanzdienstleistungen weiterhin an der Spitze; damit verbunden istdie Verantwortung, bei Regulierung und Best Practices immer auf demLaufenden zu sein."Bei seiner Rede auf der jüngsten Consensys Conference in New Yorkstellte der Minister abschließend fest: "In den zurückliegendenWochen war das Geschäftsbarometer anhaltend positiv und neueMarktzugänge untermauern dieses Vertrauen. Aktuelle S&P Ratingsbestätigen die gesunde wirtschaftliche Entwicklung des Landes."Bermuda unterhält enge Wirtschaftsbeziehungen mit der EU. Mehr als10 EU-Länder exportieren Güter und Dienstleistungen im Wert von ca. 6Mrd. $, und der bilaterale Handel beträgt normalerweise um die 30Mrd. $ pro Jahr. Bermuda und Europa kooperieren hauptsächlich beiRückversicherungen und Finanzen.Das Engagement des Premierministers und Finanzministers aufpolitischer Ebene während des Prozesses wirkte förderlich auf dieengen und produktiven Beziehungen zwischen Bermuda und der EU, unddieser Dialog wird auch weitergeführt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687395/Government_of_Bermuda_Logo.jpgPressekontakt:Simon Brocklebank-Fowler+44-(0)7717-393772simonbf@firehousecomms.comOriginal-Content von: Government of Bermuda, übermittelt durch news aktuell