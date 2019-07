Zentralbanken bescheren Immobilienkäufern günstige Kredite / Im Vorfeld der Fed-Entscheidung: Baufinanzierungszinsen auf Allzeittief (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zinsbericht-Videohttp://ots.de/Poen8R--------------------------------------------------------------München (ots) -Bestkonditionen liegen bei rund 0,5 Prozent für zehnjährigeDarlehen Experten-Umfrage von Interhyp: weiterhin niedrige BauzinsenOb Wohnungskauf oder Hausbau: Angehende Immobilienbesitzer undBaufinanzierungskunden können in den nächsten Wochen und Monaten mitweiter günstigen Zinsen bei Immobilienkrediten rechnen. Das zeigteine aktuelle Umfrage der Interhyp AG, Deutschlands größtemVermittler für private Baufinanzierungen, unter den Zinsexperten vonzehn namhaften Kreditinstituten. "Nachdem die Europäische Zentralbankbei ihrer letzten Sitzung über die weitere Lockerung der Geldpolitikgesprochen hat und die Signale der amerikanischen Notenbank ebenfallsdas Niedrigzinsniveau stützen, dürfen Sparer weiterhin kaum aufZinserträge hoffen. Immobilienkäufer können aber von extrem günstigenKonditionen für Immobilienkredite profitieren", erklärt Mirjam Mohr,Vorständin der Interhyp AG. "Das Zinsniveau ist so niedrig wie nie inder Geschichte der Bundesrepublik. Derzeit liegen die Zinsen fürzehnjährige Darlehen oft deutlich unter einem Prozent pro Jahr, sogarrund 0,5 Prozent sind bei Bestanbietern möglich."Auch die im monatlichen Interhyp-Bauzins-Trendbarometer befragtenExperten prognostizieren mehrheitlich anhaltend niedrige Zinsen,sowohl in den nächsten Wochen als auch auf Halbjahres- bisJahressicht. Einige Experten halten auf Jahressicht sogar fallendeBauzinsen für möglich.Mit niedrigen Zinsen wollen die Notenbanken das weltweiteKonjunkturwachstum und die geringe Inflation stimulieren. Die vonSparern erhoffte Zinswende ist damit laut Interhyp vorerst in weiteFerne gerückt. Höhere Renditen bei Staatsanleihen sind auf absehbareZeit noch unwahrscheinlicher geworden. Mohr: "Für Menschen mit einemaktuellen Finanzierungsbedarf sind das gute Nachrichten. Vor fünfoder zehn Jahren waren Baufinanzierungen noch deutlich teurer."Neben der Niedrigzinspolitik der Notenbanken seien vor allemwirtschaftliche und politische Unsicherheiten wie Handelskonflikteund der Brexit Ursache für die niedrigen Bauzinsen, so Mohr. Denndadurch steigt die Nachfrage nach Bundesanleihen und deren Renditensinken. Baugeld, das sich an der Entwicklung langfristiger Anleihenorientiert, ist in der Folge ebenfalls günstig.Nach Angaben von Interhyp sollten Verbraucher das Zinsumfeldnutzen, um zum Beispiel bestehende Kredite, für die zum Teil nochdrei bis vier Prozent Zinsen gezahlt werden, wenn möglich mitbesseren Konditionen zu verlängern oder umzuschulden. "AuchSondertilgungen sind in Zeiten niedriger Sparzinsen zunehmendsinnvoll, um Zinskosten zu sparen. Bei der Erstfinanzierung solltedie Finanzierung nicht Spitz auf Knopf kalkuliert sein. Wichtig undzukunftsorientiert ist ein hoher Anteil an Eigenkapital", rät Mohr.Mindestens die Kaufnebenkosten sollten durch eigene Mittel abgedecktsein. Interhyp empfiehlt darüber hinaus einen Anteil an Eigenkapitalvon zwanzig Prozent des Kaufpreises und mehr.Weitere Informationen im aktuellen Video von Mirjam Mohr zumInterhyp-Zinsbericht, der am 1. August erscheint auf YouTube:https://youtu.be/HnVZFXEXyQ0Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 3480807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, Telefax: +49 (89) 2030751325, mailto:britta.barlage@interhyp.de - www.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell