Zentralbanken am Scheideweg: Globalisierung, Transparenzanforderungen und technische Innovationen setzen Institute unter Druck

Zürich/München (ots) -- Studienserie von Roland Berger "New realities in central banking"beleuchtet verändertes Umfeld und Rolle der Zentralbanken- Globalisierung, technologische Innovationen und hoheGeschwindigkeit an den internationalen Finanzmärkten zwingenZentralbanken, ihre Organisation neu zu gestalten- Digitale Währungen werden sich in den kommenden Jahren alsParallelwährung zum Bargeld breit etablieren- Unterschiedliche Technologien und Ansätze in verschiedenen Ländernstellen Zentralbanken vor neue HerausforderungenVor der Finanzkrise agierten Zentralbanken hinter den Kulissen alshoch effektive und mächtige unabhängige Institutionen. Sie sorgtenfür Preisstabilität und waren das Rückgrat eines nationalenFinanzsystems. Doch als Folge der weltweiten Finanzkrise und derinternationalen Staatsschuldenkrise sehen sich Zentralbanken heuteweltweit einem wachsenden öffentlichen Interesse ausgesetzt. Hinzukommen neue Herausforderungen: strengere Regulierung der Finanzmärkteund Institutionen, wachsende Globalisierung und komplexereOrganisationen, digitale Innovationen und zunehmender Kampf umTalente. Diese Entwicklungen analysieren die Finanzexperten vonRoland Berger in ihrer neuen Studienserie "New realities in centralbanking"."Zentralbanken stehen vor einer großen Transformation", sagtAdrian Weber, Partner von Roland Berger. "Dabei ist eine umfassendeorganisatorische Professionalisierung der Zentralbanken in denhochentwickelten Volkswirtschaften unabdingbar. Denn vor allem derSparzwang der öffentlichen Hand, die hohen Anforderungen anTransparenz und die anhaltende Niedrigzinspolitik setzenZentralbanken immer stärker unter Druck."Vier Säulen für eine erfolgreiche TransformationDamit Zentralbanken für das Finanzsystem der Zukunft und dieEinführung einer digitalen Währung gerüstet sind, sollten sie deshalbihre Organisation weiterentwickeln. "Da jede Zentralbank historischanders aufgestellt ist, gibt es allerdings keine Universallösung",warnt Roland Berger-Partner Markus Strietzel. "Allerdings basierteine erfolgreiche Transformation grundsätzlich auf vier Säulen:Reorganisation, effektive Führung, operative Effizienz und einezukunftsorientierte Personalpolitik."Wichtig ist insbesondere, schlanke und effiziente Strukturen zuschaffen. Eine optimierte Führungsstruktur ermöglicht effizienteEntscheidungsprozesse; Support-Funktionen sollten so weit wie möglichzentralisiert bzw. ausgelagert werden. Die Kostenbasis aktiv zusteuern ermöglicht außerdem weitere Einsparungen; dadurch könnenZentralbanken mehr Kapital in neue strategische Prioritätenreinvestieren.In Zeiten des Kampfs um die besten Talente stehen Zentralbankenzudem im Wettbewerb mit weiteren Finanzinstituten. "DieMitarbeiterführung und -entwicklung spielen daher bei derUmgestaltung der Organisation eine sehr wichtige Rolle", sagt AdrianWeber. "Dabei werden auch Mitarbeiterprofile, die bislang nicht imFokus standen, etwa in der IT, an Bedeutung gewinnen. Nur so könnenwichtige Innovationen in der hierarchisch strukturierten Organisationeiner Zentralbank besser evaluiert, vorangetrieben und implementiertwerden."Digitale Währungen bringen neue HürdenZu den Innovationen, die auch für Zentralbanken besonders relevantsind, gehört auch die Einführung einer digitalen Währung als Pendantzum Bargeld. Solche Währungen werden analog zu Banknoten und Münzenin einer digitalen Brieftasche gespeichert. "Gedruckt" oderherausgegeben wird auch diese Währung von einer Zentralbank."Aktuell ist es aber noch zu früh, auf eine bestimmte Technologiezu setzen, da sich gerade verschiedene Ansätze gleichzeitigentwickeln", sagt Markus Strietzel. Während manche Anbieter auf diedezentralisierte Blockchain-Technologie setzen, haben sich andere fürdie Einbindung von digitalen Intermediären entschieden."Zentralbanken müssen im Einzelfall die Stärken und Schwächen derjeweiligen Technologien prüfen und die richtige Entscheidungtreffen", so Strietzel. "Allerdings fehlt vielen Instituten noch dasnötige Know-how und die Agilität, um mit dem rasanten Tempo dertechnologischen Entwicklungen umzugehen."Digitale Währungen bringen große Vorteile mit sich: Sie können dieKosten für Banknotendruck, Münzprägung, Bargeldaufbewahrung und-transport sowie Geldwäschebekämpfung deutlich reduzieren. Zudembeschleunigen sie die finanzielle Integration aufstrebender Märkte."Wir sind davon überzeugt, dass digitale Währungen in Zukunft einewichtige Rolle spielen werden", sagt Adrian Weber. "Es gibt bereitserste vielversprechende Pilotprojekte und die weitere Einführung wirdkomplementär zum bestehenden Bargeld vorangetrieben."Daraus ergibt sich allerdings ein großer Handlungsbedarf fürZentralbanken: "Um diese Entwicklung des Finanzmarkts aktivmitgestalten zu können, benötigen sie effektiveOrganisationsstrukturen, technische Fähigkeiten und eine großeFlexibilität", betont Weber.Die Studien können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Claudia Russo
Roland Berger
Head of Regional Marketing & Communications
Germany and Switzerland
Tel.: +49 89 9230-8190
E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.com
www.rolandberger.com