Zentralafrika: Gewalt und Not abseits der Öffentlichkeit

Bangui/München (ots) - Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit nimmtdie Krise in der Zentralafrikanischen Republik immer dramatischereAusmaße an. Aufgrund der seit Anfang des Jahres zunehmenden Gefechtezwischen christlichen und muslimischen Gruppierungen, sind in derZentralafrikanischen Republik inzwischen über eine Million Menschenauf der Flucht, die Hälfte davon Kinder. 2,4 Millionen Menschen sindabhängig von humanitärer Hilfe - fast jeder zweite Einwohner. 40.000Kinder sowie 70.000 schwangere Frauen und stillende Mütter sindunterernährt, die Säuglingssterblichkeit ist eine der höchsten derWelt."Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Lage weiterzuspitzen wird", betont Louay Yassin, Pressesprecher derSOS-Kinderdörfer weltweit. Die UN warne sogar vor einem drohendenGenozid. Umso dramatischer ist die Tatsache, dass aktuell erst 25Prozent der in diesem Jahr benötigten Gelder zusammengekommen sind."Überall im Land wurden Hilfsprogramme eingeschränkt odergeschlossen, dringend benötigte Lebensmittelrationen wurden auf dieHälfte reduziert. Das kostet täglich Menschenleben", sagt Yassin.Die SOS-Kinderdörfer sind eine der wenigen im Land verbliebenenHilfsorganisationen. Sie sind seit 1990 in der ZentralafrikanischenRepublik aktiv. Aktuell unterstützt die Organisation zehntausendeKinder und Familien unter anderem mit Nahrungsmitteln,psychologischer und medizinischer Hilfe. SOS setzt sich für Bildungein und hilft Jungen und Mädchen, die in den gewalttätigenAuseinandersetzungen ihre Eltern verloren haben, ihre Familiewiederzufinden.Yassin warnt davor, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen."Wir dürfen nicht zuschauen, sondern müssen jetzt das Schlimmsteverhindern. Langfristig müssen wir die eigentlichen Ursachen desKonflikts bekämpfen: Armut und soziale Ungleichheit. Aus all denKrisen weltweit wissen wir, dass es eine schnelle Lösung nicht gibt."