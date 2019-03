Zentiva und Siyiara Enterprises unterzeichnen Übernahmevertrag für rumänisches Pharmaunternehmen Solacium

Finanztrends Video zu



Prag (ots/PRNewswire) - Die Zentiva Group a.s. und SiyiaraEnterprises haben einen Aktienkaufvertrag für den Erwerb desrumänischen Pharmaunternehmens Solacium und dessen TochterunternehmenBe Well Pharma unterzeichnet. Solacium gehört derzeit der Dr.MaxGroup an und steht im gemeinsamen Besitz von Siyiara Enterprises undMr. Trasca Alexandru-Tony.Nick Haggar, CEO bei Zentiva, erklärte: "Zentiva freut sich sehr,nach der Ausgliederung von Sanofi im letzten Quartal 2018 dieUnterzeichnung seines ersten Akquisitionsvertrages bestätigen zukönnen. Solacium ergänzt unser bestehendes Generikageschäft. Zudemerweitert es unsere Möglichkeiten und unser Angebot im Bereichrezeptfreie Medikamente für Patienten und Verbraucher in Rumänien.""Nach der Übernahme der A&D Pharma durch Dr.Max beschlossen wir,uns in erster Linie auf die drei wesentlichen Säulen unseresrumänischen Geschäfts zu konzentrieren: Einzelhandel, Großhandelsowie Marketing und Vertrieb von Arzneimitteln. Obwohl Solacium einschnellwachsender Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln undrezeptfreien Medikamenten ist, sind wir davon überzeugt, dass dasUnternehmen unter der Leitung eines spezialisierten und erfolgreichenPharmaunternehmens wie Zentiva sein volles Potenzial verwirklichenund sein Geschäft weit über das derzeitige Niveau hinaus stärkenkann", so Leonardo Ferrandino, President und Group CEO bei Dr.Max.Die Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch mehrereInstanzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf denWettbewerbsrat Rumäniens.Über ZentivaZentiva ist ein europäischer Hersteller von qualitativhochwertigen Arzneimitteln für Patienten in Europa, im Nahen Ostenund in Afrika. Mit einem engagierten Team von mehr als 2.500Mitarbeitern und unserem Netzwerk von Produktionsstandorten -darunter auch unsere Vorzeigestandorte in Prag und Bukarest - bemühenwir uns, führender Anbieter von Markenarzneimitteln und Generika inEuropa zu sein, um den täglichen Gesundheitsbedürfnissen der Menschengerecht zu werden.Bei Zentiva ist es unser Bestreben, dass Gesundheitsversorgung einRecht und kein Privileg sein sollte. Die Menschen brauchen heute mehrdenn je besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen und bezahlbarenMedikamenten und Gesundheitsversorgung. In Zusammenarbeit mit Ärzten,Apothekern, Großhändlern, Regulierungsbehörden und Regierungen setzenwir uns dafür ein, die täglichen Lösungen bereitzustellen, auf diewir alle angewiesen sind.Über Solacium PharmaSOLACIUM PHARMA verfolgt das Ziel, sich zu einem führendenPharmaunternehmen in Rumänien zu entwickeln. Hierzu baut dasUnternehmen Partnerschaften mit medizinischen Fachkräften in Rumänienauf, von denen Patienten, Verbraucher und Mitarbeiter profitieren.Diese Partnerschaften basieren auf der Bereitstellung innovativerProdukte, die Menschen für Ihre Gesundheit nur das Beste bieten.Pressekontakt:Ines WindischHead of Corporate Affairs & PersonalZENTIVA GROUP a.s.U Kabelovny 130 - 102 37 Prag 10 - Tschechische RepublikMobil: (+420) 601 341 444E-Mail: ines.windisch@zentiva.comwww.zentiva.comIvo MravinacPR-Spezialist und Sprecherfür TschechienPENTA Investitionen, s.r.o.Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Prag 1 - TschechischeRepublikTel.: +420 225 101 109Mobil: +420 606 656 930E-Mail: mravinac@pentainvestments.comwww.pentainvestments.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/834905/Solacium_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/788903/Zentiva_Logo.jpgOriginal-Content von: Zentiva, übermittelt durch news aktuell