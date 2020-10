Zensur Skandal bei Twitter und Facebook!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Die Social-Media-Giganten Twitter Inc. (NYSE:TWTR) und Facebook Inc. (NASDAQ:FB) sehen sich den Vorwürfen politischer Voreingenommenheit seitens mehrerer Mitglieder der Republikanischen Partei ausgesetzt, weil sie eine Geschichte der New York Post im Zusammenhang mit dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden eingeschränkt haben.

Was geschah

Die Post veröffentlichte am Mittwoch eine Geschichte, in der behauptet wurde, Joe Bidens Sohn Hunter Biden habe ihn einem ukrainischen Geschäftsmann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung