Zendesk Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Zendesk weist am 16.02.2022, 13:34 Uhr einen Kurs von 118.78 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Anwendungssoftware" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zendesk einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zendesk jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Zendesk-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Zendesk-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 140 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 17,86 Prozent erzielen, da sie derzeit 118,78 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Zendesk auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Zendesk in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Zendesk hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zendesk erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 87,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -124,87 Prozent im Branchenvergleich für Zendesk bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,56 Prozent im letzten Jahr. Zendesk lag 96,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.