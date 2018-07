ZenTech und DIAsource ImmunoAssays unterzeichnen Meilensteinvereinbarung

Liüttich und Louvain-La-Neuve, Belgien (ots/PRNewswire) -DIAsource ImmunoAssays nimmt Produktion und Verkauf desProduktportfolios von ZenTech RIA aufZenTech unterzeichnet strategische Vereinbarung zur Übertragungseines Portfolios an Radioimmunassays (RIA) auf DIAsourceImmunoAssays, eine Gesellschaft der BioVendor-Gruppe.ZenTech, ein belgisches Biotech-Unternehmen, das auf dieEntwicklung, Produktion und Kommerzialisierung von Lösungen für dieklinische Diagnostik von Erkrankungen in der frühen Lebensphase undauf Vorsorgeuntersuchungen von Neugeborenen spezialisiert ist, undDIAsource ImmunoAssays, ein führendes Diagnostikunternehmen, dasmanuelle RIA- und ELISA-Kits sowie offene Automatisierungslösungenfür internationale Märkte bereitstellt, gaben heute ein strategischesAbkommen bekannt, gemäß dem ZenTech sein Portfolio an RIA-Produktenauf DIAsource übertragen wird, um die weitere Produktion und denVerkauf dieser Produkte zu sichern.ZenTech hat sich strategisch neu ausgerichtet und will sich aufVorsorgeuntersuchungen von Neugeborenen und Krankheiten der frühenLebensstadien konzentrieren. DIAsource ist weltweit der zweitgrößteLieferant von Radioimmunassays und hat sich der Aufgabe angenommen,weltweit Kunden zu bedienen, die manuelle ELISA- und RIA-Assays sowieoffene Automatisierung nutzen, um ihr Portfolio von geschlossenenautomatisierten Systemen zu ergänzen.Beide belgischen Unternehmen unterhalten seit mehr als 15 Jahrenlangjährige Kooperationen, wobei DIAsource bereits erfolgreich einenTeil der Kommerzialisierung des ZenTech -Portfolios durchgeführt hat.Die aktuelle Übertragung der RIA-Produkte von ZenTech an DIAsourceist ein logischer nächster Schritt im Einklang mit den Strategienbeider Unternehmen. Das zu übertragende Portfolio umfasst diekomplette Reihe der Spezial- Radioimmunassays mitSchilddrüsen-Markern sowie Markern für Fruchtbarkeit undSalzgleichgewicht.Um einen reibungslosen Übergang mit minimalen Störungen für dieKunden zu ermöglichen, haben die Unternehmen eine Übergangsfristvereinbart. Mit Wirkung ab heute, den 24. Juli 2018 übernimmtDIAsource ImmunoAssays den kommerziellen Besitz desRIA-Produktportfolios und wird Kunden von der Bestellung bis zumVersand bedienen, wobei ZenTech in der Übergangszeit, während der dieProduktion an DIAsource übertragen wird, der Hersteller bleibt. DieÜbertragung der Produktion wird in enger Zusammenarbeit und inmehreren Phasen durchgeführt und bis zum 30. September 2019abgeschlossen.Jean-Claude Havaux, der CEO von ZenTech, sagte: "Historisch hatZenTech einen Hintergrund und Know-how im Bereich derRadioimmunassays. Als ZenTech allerdings im Jahr 2011 die belgischeFirma Gamma erwarb, erhielt sie Zugang zu neuen Technologien undbetrat den Markt der Vorsorgeuntersuchungen von Neugeborenen undKrankheiten der frühen Lebensstadien. Die heutige Akquisition derRIA-Produkte durch ZenTechs Handelspartner DIAsource wird RIA-Kundengarantieren, dass ihnen weltweit langfristig Service und Exzellenz inder Logistik geboten werden. Diese Transaktion gibt ZenTech dieMöglichkeit, sich auf neue innovative Produktlinien und andereTechnologien wie die molekulare Diagnostik und Massenspektometrie zukonzentrieren. ZenTech strebt an, im Rahmen einer weltweitenStrategie ,Innovation für die meisten erschwinglich zu machen'."Jef Vangenechten, CEO von DIAsource ImmunoAssays, sagte: "DieseAkquisition ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, nach denfrüheren Akquisitionen der Intertech-RIA-Produktlinie im Jahr 2012und der Produktlinien ELISA und IFA von Viro-Immun im Jahr 2017DIAsource als Konsolidator von manuellen Spezialassays zupositionieren. DIAsource hat 2015 und 2016 auch RIAs Kundengeschäftvon Vertriebspartnern in Frankreich und Spanien erworben. Diesevierte Akquisition im RIA-Raum beweist unser Engagement für denlangfristigen zukünftigen Service und Support unserer großenRIA-Kundenbasis weltweit.Unserer Erfahrung nach ist RIA nach wie vor wichtig als derGold-Standard für Assays, die nicht auf automatisierten Systemenverfügbar sind, oder für Parameter, die eine höhere analytischeGenauigkeit erfordern, wobei manuelle Assays Vorteile in Bezug aufQualität und Flexibilität versus den Preis bieten.DIAsource hält jetzt durch die Kombination des vollständigstenAngebots von RIA Specialty Assays auf dem Markt eine einzigartigePosition inne und ist in der Lage, verschiedeneRIA-Automatisierungslösungen anzubieten. Außerdem erlauben unseremanuellen Assays auch Anpassungen an die Life-Science-Forschung undVorsorgeuntersuchungen."Über ZenTechZenTech (http://www.ZenTech.be) ist ein belgischesBiotech-Unternehmen, das auf die Entwicklung, Produktion undKommerzialisierung von Lösungen für die klinische Diagnostik vonErkrankungen der frühen Lebensphase und Vorsorgeuntersuchungen beiNeugeborenen spezialisiert ist.ZenTech verfügt über ein breites Portfolio von Produkten fürpränatale, neonatale und pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen undbietet komplette und flexible Lösungen für die Einrichtung derScreening-Aktivität. Das Unternehmen exportiert mehr als 95% seinerProdukte, vor allem in den Mittleren Osten und nach Südostasien,China, Südamerika und Afrika.Über DIAsource ImmunoAssays (Teil der BioVendor-Gruppe)DIAsource ImmunoAssays (http://www.diasource-diagnostics.com) istein belgisches Unternehmen, das sich seit 30 Jahren mit derEntwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb vonImmunassays und offenen Messlösungen für die klinische Diagnostikbeschäftigt.DIAsource ImmunoAssays ist einführender Anbieter von manuellenAssays und offener Automatisierung, basierend auf einemProduktkatalog mit über 190 ELISA- und 140 RIA-Assays. DasUnternehmen verfügt über eine direkte Vertriebsrepräsentanz inBelgien, Frankreich und Spanien und erwirtschaftet durch einweltweites Netzwerk von über 100 Verkaufsrepräsentanten undVertriebspartnern in über 70 Ländern hohe Umsätze, insbesondere imMittleren Osten, in Asien und in Südamerika.Seit September 2017 gehört DIAsource zur Biovendor-Gruppe,http://www.biovendor.com/biovendor-group/ , einer internationalenDiagnostikgesellschaft mit Geschäftssitz in Brünn, TschechischeRepublik.