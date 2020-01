Zemax präsentiert OpticsBuilder zur Rationalisierung des optomechanischen Packagings

Kirkland, Washington (ots/PRNewswire) - Rationalisierung des Packagings bei derEntwicklung von Optikdesigns mit Software, die es Optikingenieuren undCAD-Anwendern ermöglicht, effizienter zu arbeiten und die Wirkung ihrerKonstruktionen auf die optische Leistung zu analysierenZemax stellte heute OpticsBuilder(TM) für SOLIDWORKS vor, eine Softwarelösungfür Unternehmen, die OpticStudio® zur Verbesserung des optomechanischenPackagings einsetzen. OpticsBuilder hilft Optik-Designteams und CAD-Anwendern,produktiver zu werden, indem es eine neue Möglichkeit zur Erstellung, Analyseund Weitergabe ihrer Arbeit bietet. Mit OpticsBuilder können sie Optikdesignsschnell in native SOLIDWORKS-Teile umwandeln, direkt in SOLIDWORKS analysieren,wie sich ihr mechanisches Packaging auf die optische Leistung auswirkt, undoptische Zeichnungen an Fertigungsteams exportieren."Die Ergänzung unseres wachsenden Produktangebots - zu dem unter anderemOpticStudio und OpticsViewer gehören - durch OpticsBuilder rationalisiert dieArt und Weise, wie Optikdesigns strukturiert, analysiert und mit denEntwicklungsteams geteilt werden", erklärte Dr. S. Subbiah, CEO bei Zemax."Durch kontinuierliche Innovation schafft Zemax neue, effizientereArbeitsabläufe, die eine verbesserte Teamproduktivität im gesamtenProduktlebenszyklus ermöglichen. Indem CAD-Anwender nunmehr in der Lage sind,Designs schnell zu importieren und leicht zu erfassen, wie sich ihr mechanischesPackaging auf die optische Leistung auswirkt, können Optik-Designteams bessereProdukte in kürzerer Zeit konzipieren. Gleichzeitig wird das aufwendige Hin undHer, das für die richtige Ausarbeitung von Designs erforderlich ist, reduziert."Konkrete Vorteile durch den Einsatz von OpticsBuilderBei der Realisierung von Optikdesigns muss ein Team von Ingenieuren ihrindividuelles Fachwissen um ein gemeinsames Ziel herum koordinieren. Dabeistellt der Zeit- und Arbeitsaufwand für den Export bzw. die Konvertierung vonDesigndaten von einem Tool in ein anderes häufig einen einschränkenden Faktordar. CAD-Anwender verbringen Stunden, wenn nicht gar Tage damit, kompletteOptikdesigns in die von ihrer jeweiligen CAD-Plattform benötigten CAD-Formateumzuwandeln. Während des optomechanischen Baugruppendesigns fehlen denIngenieuren häufig die Informationen und Kenntnisse, um zu analysieren, wie sichihre Packagingmethoden auf die Leistung des optischen Systems auswirken. Wennder CAD-Anwender das Packaging des Optikdesigns abgeschlossen hat, sind ihmdurch den optischen Zeichenprozess, der fehleranfällige Handarbeit erfordert,oft Grenzen gesetzt.Verbesserte Produzierbarkeit: besser, schneller, kostengünstigerOpticsBuilder ermöglicht es Optikingenieuren und CAD-Anwendern, ihreProduktivität zu steigern und effizienter zu arbeiten, indem es ihnen dieWerkzeuge an die Hand gibt, die für die Erstellung, Analyse und gemeinsameNutzung ihrer Arbeit erforderlich sind. So können CAD-Anwender schnell mit demPackaging von Optikdesigns beginnen, indem sie OpticStudio-Dateien fehlerfrei inCAD konvertieren. Mithilfe von Analysewerkzeugen, die sich darauf konzentrieren,wie sich das mechanische Packaging auf die optische Leistung auswirkt, könnenCAD-Anwender Fehler frühzeitig finden, das Hin und Her mit den Optikingenieurenreduzieren und kostspielige Prototyperstellungen vermeiden. Darüber hinauskönnen CAD-Anwender ISO-konforme optische Zeichnungen mittels einesautomatisierten Zeichnungsexport-Tools per Knopfdruck auf einfache Weise an dieFertigung weitergeben.Weitere Informationen zu OpticsBuilder finden Sie hier. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2699364-1&h=4136846459&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2699364-1%26h%3D7056461%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fleadsstaging.zemax.com%2Fproducts%2Fopticsbuilder%26a%3DLearn%2Bmore%2Babout%2BOpticsBuilder%2Bhere.&a=Weitere+Informationen+zu+OpticsBuilder+finden+Sie+hier.)Informationen zu ZemaxDie branchenführende Software von Zemax für das Design und die Simulationoptischer Produkte, OpticStudio®, OpticsBuilder(TM) und OpticsViewer(TM), hilftEntwicklungsteams im Bereich der Optik, Mechanik und Fertigung, ihre Ideen indie Realität umzusetzen. Die Standardisierung auf Zemax-Software reduziertDesign- und Prototypenwiederholungen, verkürzt die Markteinführungszeit undsenkt die Entwicklungskosten. Zemax wurde 2018 von EQT Partners übernommen undhat seinen Hauptsitz in der Region Kirkland, Washington. Außerdem verfügt esüber Niederlassungen in Großbritannien, Japan, Taiwan und China. WeitereInformationen unter: www.Zemax.comKONTAKTLisa BukowitzGo-To-Market Director, Zemax425 305 2762Lisa.Bukowitz@Zemax.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1022916/Zemax_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140622/4499789OTS: ZemaxOriginal-Content von: Zemax, übermittelt durch news aktuell