Zellbasierter Grippeimpfstoff von Seqirus kurz vor der europäischen Zulassung

Wiesbaden, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der zellbasierte Vierfach-Grippeimpfstoff (QIVc) des UnternehmensSeqirus hat eine positive Stellungnahme des Ausschusses fürHumanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA)zur Anwendung bei Personen ab einem Alter von 9 Jahren erhalten.Vorbehaltlich der endgültigen Zulassungsentscheidung der EuropäischenKommission plant das in der Grippeprävention weltweit führendeUnternehmen Seqirus die Markteinführung des Impfstoffs in Deutschlandund weiteren europäischen Ländern für die Grippesaison 2019/20.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/771972/Seqirus_Logo.jpg )Der quadrivalente Grippeimpfstoff wurde erstmals 2016 in den USAzugelassen und schützt vor vier Grippevirenstämmen - A(H3N2), A(H1N1)und zwei B-Virusstämmen. Die Vakzine wird mit einer innovativenzellbasierten Technologie hergestellt, so dass Veränderungen durchAnpassungen an Hühnereier, wie sie bei herkömmlichenHerstellungsverfahren vorkommen, vermieden werden. Nach Auffassungder Centers for Disease Control (CDC) in den USA könnte deshalb derneue Vierfachimpfstoff den zirkulierenden Viren besser entsprechenals herkömmliche eibasierte Influenza-Vakzinen, und damit potenziellin manchen Saisons einen besseren Schutz bieten.[1]"Wir freuen uns über diese positive Stellungnahme, die uns derEinführung dieser innovativen Technologie in Europa einen Schrittnäherbringt", erklärte der Präsident von Seqirus, Gordon Naylor. "Wirsind startklar, um mit Gesundheitsbehörden und Impfanbieternzusammenzuarbeiten, um den neuen Impfstoff so schnell wie möglichverfügbar zu machen, und damit einen Beitrag zu leisten, die hoheZahl grippebedingter Todesfälle und Krankenhausaufenthalte imeuropäischen Raum zu reduzieren."Im Juni dieses Jahres legte die US-amerikanischeArzneimittelbehörde FDA Daten aus einer retrospektiven Analyse[*]vor, die zeigten, dass zellbasierte Grippeimpfstoffe in der Saison2017/18 mit weniger Krankenhaus- und Arztbesuchen einhergingen imVergleich zu den Standard-Grippeimpfstoffen.[2] Seqirus arbeitet mitPartnern aus der Wissenschaft zusammen, um zusätzliche Praxisdatenaus demselben Zeitraum zusammenzustellen, und wird diese Daten in denkommenden Wochen veröffentlichen. Eine höhere Verfügbarkeitzellbasierter Impfstoffe in den anstehenden Grippesaisons in den USAund Europa wird weitere Untersuchungen ihrer Wirksamkeit ermöglichen.Seqirus produziert den quadrivalenten Impfstoff in seinemhochmodernen Werk in North Carolina (USA). Dieses wurde inZusammenarbeit mit der US-Regierung gebaut, um eine möglicheBedrohung während einer Influenzapandemie zu reduzieren.[3] DasUnternehmen konnte die Produktion rasch ausweiten und ist jetzt dergrößte Hersteller zellbasierter Impfstoffe in der Welt. In den USAliefert es in dieser Saison über 20 Millionen Dosen desVierfach-Impfstoffs aus und hat die Kapazitäten, eine höhereNachfrage zu erfüllen und auch Europa den Zugang zum Impfstoff zuermöglichen. Der quadrivalente Impfstoff ergänzt das europäischePortfolio von Seqirus, zu dem auch ein adjuvierter Grippeimpfstofffür Menschen ab 65 Jahren gehört.Die Europäische Kommission wird die Empfehlung des CHMP zurErteilung der Zulassung für den Impfstoff voraussichtlich bis Endedes Jahres bearbeitenInformationen zur saisonalen GrippeDie saisonale Grippe ist eine häufige, hochansteckendeInfektionskrankheit, die bei vielen Menschen schwereErkrankungsverläufe und lebensbedrohliche Komplikationen hervorrufenkann. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrollevon Krankheiten (ECDC) schätzt, dass in Europa jedes Jahr 15.000 -70.000 Menschen an den Folgen der Grippe sterben. Es empfiehlt diejährliche Impfung als effektivste Methode der Grippeprävention.Über SeqirusSeqirus gehört zu CSL Limited mit Hauptsitz in Melbourne,Australien. Die CSL Unternehmensgruppe beschäftigt in ihrenNiederlassungen in über 60 Ländern mehr als 20.000 Mitarbeiter.Seqirus, am 31. Juli 2015 gegründet, vereinigt dieGrippeimpfstoffsparte von Novartis Vaccines mit bioCSL. Sie führt u.a. die langjährige Grippeimpfstoff-Tradition der Behringwerke fort.Als weltweit einer der größten Akteure auf dem Gebiet derGrippeimmunisierung leistet Seqirus einen wesentlichen Beitrag zurglobalen Gesundheitsvorsorge.Seqirus hat modernste Produktionsstandorte in den USA,Großbritannien und Australien und fertigt Grippeimpfstoffe sowohl aufEi- als auch auf Zellbasis sowie proprietäre adjuvierte Wirkstoffe.Mit führenden Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtungen, einembreiten Portfolio differenzierter Produkte und Vertriebskapazitätenist das Unternehmen in mehr als 20 Ländern vertreten.Weitere Informationen finden Sie unter www.seqirus.com undhttp://www.csl.com.[*]Nicht-interventionelle, nicht-kontrollierte BeobachtungsstudieLiteraturhinweise1. Centres for Disease Control (CDC). 