Zell am See-Kaprun avanciert zum fünftgrößten IRONMAN 70.3 in Europa - BILD/VIDEO

Am 27. August 2017 ging der Triathlon-Event des Jahres mit2.500 internationalen Athleten im Pinzgau über die Bühne undfeierte die Sieger aus DeutschlandZell am See-Kaprun (ots) - Die deutschen Profi-Triathleten LauraPhilipp und Boris Stein zeigten bei Sonnenschein und einzigartigerNaturkulisse beeindruckende Siege beim sechsten IRONMAN 70.3 Zell amSee-Kaprun. Über 2.500 Athleten brachten den kristallklaren ZellerSee zum Brodeln und verwandelten den Pinzgau in ein Sporteldorado.1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 KilometerLaufen: In diesen drei Disziplinen kämpfte das internationaleStarterfeld aus 60 unterschiedlichen Nationen um den Titel IRONMAN70.3. Außerdem ging es für die Athleten um 75 Startplätze für dieIRONMAN 70.3 World Championship, welche 2018 im südafrikanischenNelson Mandela Bay stattfindet.Am Sonntag, 27. August um 11:00 Uhr war Startschuss, dieTeilnehmer warfen sich beim Strandbad Seespitz in das 20 Grad kühleNass des Zeller Sees. Die Schwimmstrecke verlief wie in den Vorjahrenin Richtung Elisabethpark und wieder zurück.Auf der 90 Kilometer langen Radrunde durch Zell am See, Bruck,Taxenbach, Lend, Dienten, Maria Alm, Saalfelden, Maishofen,Piesendorf und Kaprun mussten ca. 950 Höhenmeter überwunden werden.Diese Herausforderung wurde in der atemberaubenden PinzgauerBergkulisse zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Starter.Die Halb-Marathon Laufstrecke entlang der Seepromenade führteschließlich auf den letzten Metern durch das Stadtzentrum von Zell amSee, wo die Triathleten von mehr als 25.000 Fans und Zuschauengebührend angefeuert und gefeiert wurden.Nach 24:14 Minuten stieg der Deutsche Favorit Nils Frommhold alsErster aus dem Wasser. Im Schlepptau seine größten Verfolger AndreasDreitz, Andreas Giglmayr und Ivan Rana. Boris Stein hatte zu diesemZeitpunkt einen Rückstand von knapp zwei Minuten. Auf der 90Kilometer langen Radstrecke mit dem atemberaubenden Anstieg auf denFilzensattel baute Frommhold seinen Vorsprung kontinuierlich aus.Einzig Boris Stein konnte dem Tempo folgen und seinen Rückstand auf31 Sekunden verkürzen. Bis Kilometer sieben verteidigte Frommholdseine Führung gegen den heranfliegenden Stein, ehe dieser an ihmvorbeiging. Nach 4:02:50 Stunden durfte sich Boris Stein über seinenersten Sieg beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun freuen: "Wahnsinn,das Rennen hier ist ein Traum. Die Strecke hat es in sich und ist soatemberaubend schön. Leider hatte ich nur keine Zeit die Aussicht zugenießen, da muss ich wohl wiederkommen" jubelte Stein. Hinter Steinspielte sich ein spannender Zweikampf um die weiteren Podest Plätzeab. Während Nils Frommhold immer mehr an Zeit verlor konnte AndreasGiglmayr mit jedem Kilometer wertvolle Sekunden gut machen. DreiKilometer vor dem Ziel schloss Giglmayr zu Frommhold auf und ging anihm vorbei. Im Ziel ließ sich Giglmayr von tausenden Zuschauernfeiern. "Einfach ein Traum! Besser hätte mein Comeback nach Abschlussmeines Physio-Studiums nicht laufen können. Die tausenden Zuschauerentlang der Strecke haben mich zu einem meiner besten Rennengepeitscht." Rang drei rettete der Langzeitführende und IRONMAN 70.3St. Pölten Sieger Nils Frommhold.Für Mitfavorit Andreas Dreitz aus Deutschland war das Rennen aufder Radstrecke leider zu Ende. Nach einem technischen Defekt mussteer in aussichtsreicher Position liegend das Rennen vorzeitig beenden.PressemeldungBei den Damen gab es einen deutschen Doppelsieg. Laura Philippschaffte als erste Athletin das Double. Philipp sicherte sich im Maiden Sieg beim IRONMAN 70.3 St. Pölten und gewann auch den IRONMAN70.3 Zell am See-Kaprun überlegen vor ihrer Landsfrau Anja Beranek.Nach dem Schwimmen hatte Philipp noch einen Rückstand von 1:40 Minuteauf die schnellste Schwimmerin Beatrice Weiß (Österreich). Es dauertenur 28 Kilometer ehe Philipp das Kommando an sich riss und in Führungging. Ihren Vorsprung baute sie bis ins Ziel auf über zehn Minutenaus. Nach 4:17:45 Stunden jubelte die deutsche Ausnahmeathletin überihren ersten Sieg beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun. HinterBeranek lief eine völlig entfesselte Lisi Gruber auf Rang drei insZiel. "Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun ist ein traumhaftesRennen. Ich bin fasziniert von der Strecke und der Stimmung. DerIRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun war eine erfolgreicheStandortbestimmung vor der IRONMAN 70.3 World Championship" jubeltedie Siegerin Laura Philipp. Für Anja Beranek konnte die Laufstreckenicht lang genug sein. "Ich bin wahnsinnig glücklich mit meinemErgebnis. Die Strecke hätte ruhig noch länger sein können, denn dasTempo hätte ich noch weiterlaufen können. Die IRONMAN WorldChampionship auf Hawaii können kommen."Und Lisi Gruber konnte ihr Glück im Ziel kaum fassen und vergosszahlreiche Freudentränen: "Wahnsinn, vor diesem Publikum auf dasPodest laufen zu dürfen ist ein Traum. Ich bin einfach sprachlos undwerde den Wettkampf nie vergessen. Danke Zell am See-Kaprun. DankeIRONMAN.""Das Triathlon Wochenende der Superlative in unserer Region mitdem IRON GIRL Run, der Ö3 Disco sowie dem IRONKIDS Bewerb feierteheute mit dem IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun einen traumhaftenHöhepunkt. Das Rekordstarterfeld von 2.500 Athleten machte diesenEvent zum fünftgrößten Triathlon dieser Klasse in ganz Europa.",resümiert die Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun Mag. RenateEcker. Ecker ergänzt: "Das zeigt wieder einmal den hohen Stellenwertdieser Sportveranstaltung und dass Zell am See-Kaprun mit seinenNachbargemeinden zu den wichtigsten internationalenTriathlon-Regionen gehört. Wir erwarten eine Wertschöpfung in derHöhe von etwa 4,5 Millionen Euro. Ein ganz besonderer Dank gilt denüber 2.000 freiwilligen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltungnicht möglich wäre."Zwtl.: Ein sportliches Wochenende für alleWährend des gesamten Triathlon-Wochenendes wartete einabwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Zuschauer. Auf der IRONMANExpo auf dem Vorplatz des Ferry Porsche Congress Centers konnten sichAthleten und Hobbysportler über die Neuheiten des Triathlonsportsinformieren. Der Lauf speziell für Damen über die Zehntel Distanzeines Marathons "IRONGIRL" am Freitag, den 25. August, konnte einzelnoder in einer Staffel mit Freundinnen, Schwestern oder Mütternabsolviert werden. Über 200 Teilnehmerinnen verwandelten dieInnenstadt von Zell am See zu einem Lauftreff der Extraklasse. Weiterging es bei der Ö3 Disco ab 19.00 Uhr, als DJ Philip Sandpeck denFeierfreudigen am Zeller Stadtplatz kräftig einheizte. DieTriathleten von morgen starteten am Samstag, den 26. 