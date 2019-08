Zeitweise Ausfälle und Störungen bei der Bahn-App

BERLIN (dpa-AFX) - Die App "DB Navigator" der Deutschen Bahn hat ihre Kunden am Wochenende zeitweise im Stich gelassen.



Es habe teils Einschränkungen gegeben, darunter auch bei Ticketbuchungen, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. Zuvor hatte "Spiegel Online" darüber berichtet. Um einen kompletten Ausfall des Navigators hat es sich laut Bahn aber nicht gehandelt. Seit dem frühen Sonntagnachmittag sei die Störung behoben. Auch zahlreiche Twitter-Nutzer hatten sich in dem sozialen Netzwerk bei dem Social-Media-Kanal des bundeseigenen Konzerns beschwert./vl/DP/he