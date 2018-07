"Zeitungen in Not": ZDFzoom über Krise und Wert der Tageszeitungen (FOTO)

Mainz (ots) -Deutschland ist ein Zeitungsland mit weit über 300 Tageszeitungen.Doch die wachsende Nutzung des Internets bringt die Verlage in einetiefe Krise. In der "ZDFzoom"-Dokumentation "Zeitungen in Not. Wasist uns Journalismus noch wert?" am Mittwoch, 4. Juli 2018, 22.45Uhr, fragen Nina Freydag und Wulf Schmiese, ob es gedruckteTagespresse in Zukunft noch geben wird. Die Autoren haben selbstlange als Presse-Journalisten gearbeitet und erlebt, wie Verlage nachdem Jahr 2000 in Bedrängnis gerieten. Werbeeinnahmen brechen weg,Leser gehen an das Internet verloren.Viele Redaktionen sind heute halb so groß wie vor der Krise; dieGesamtauflage der deutschen Tageszeitungen hat sich fast halbiert.Die Verlage drängen ins Netz, doch die wenigsten deutschen Leser sindbislang bereit, für Online-Nachrichten zu bezahlen. Die"ZDFzoom"-Autoren fragen, wieso sich Nachrichten im Netz so schlechtverkaufen und ob Qualitätsjournalismus überhaupt nochprivatwirtschaftlich finanziert werden kann.In der Sendung kommt unter anderen Mathias Döpfner, Präsident desBundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), zu Wort, der einezunehmende Marktverzerrung und Abhängigkeit von Facebook und Googlebeklagt. Ralf Bremer, Sprecher von Google Deutschland, sieht hingegenGoogle als wichtigen Partner der Verlage. Medienökonom Prof. Dr.Frank Lobigs von der TU Dortmund wiederum hält die Presse-Verlage imAnzeigengeschäft für chancenlos unterlegen. Eine Folge des Spardrucksder Verlage sei die Marktkonzentration: Zeitungen würden aufgekauft,Redaktionen zusammengelegt, die Vielfalt der Meinungen gehe verloren.Wird das Problem der Zeitungen zum Problem für die Demokratie?http://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFzoomhttp://facebook.com/ZDFzoomAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedek@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell