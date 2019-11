Die Zeitung als Reise-Influencerin / ZMG-Touristikstudie: Reiseseiten in der Zeitung inspirieren zur Urlaubsplanung

Berlin (ots) - Mit den schönsten Wochen des Jahres beschäftigen sichZeitungsleser und -nutzer gerne ganzjährig: 61 Prozent lesen jeden Reiseteilihrer regionalen Tageszeitung. Die Reiseseiten sind aber nicht nur einwillkommener und intensiv genutzter Lesestoff. Sie geben auch wesentlicheImpulse für die eigene Urlaubsplanung. Das zeigt die jetzt vom BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) veröffentlichte ZMG-Touristikstudie 2019.Neben Familie und Freunden sind Reiseberichte, Anzeigen und Beilagen der Zeitungfür ihre Leser die wichtigste Informationsquelle in Sachen Urlaubsplanung. 41Prozent informieren sich regelmäßig über aktuelle Reiseangebote in derTageszeitung. Von Reiseberichten in Zeitschriften lassen sich 38 Prozentanregen, 33 Prozent setzen auf Bewertungs- und Vergleichsportale, 30 Prozentnutzen Reisesendungen in Radio und Fernsehen und 22 Prozent die digitalenAngebote von Touristikunternehmen.Hoher AktionsimpulsDabei ist der Reiseteil der Zeitung für die Leser weit mehr als eine nüchterneInformationsquelle. Für viele gilt er sogar als "Highlight" der Zeitung, das alsglaubwürdig und vertrauensvoll (77 Prozent), einfallsreich und gut recherchiert(69 Prozent) beurteilt wird. 55 Prozent loben darüber hinaus den hohen Nutzwert.Oft aktiviert die Reiseberichterstattung unmittelbar zu konkreten Schritten vonder Planung bis zur Buchung.So nehmen 69 Prozent der Zeitungsleser die Reiseseiten zum Anlass, sich mitFreunden über Urlaubsthemen zu unterhalten, sich mit der Familie zur eigenenFerienplanung zusammenzusetzen (59 Prozent) und sich weitergehend über eineReise beziehungsweise einen Anbieter zu informieren. Ein Drittel wird durch dieZeitungslektüre ganz konkret aktiviert: 35 Prozent sind durch Reiseberichte und-anzeigen motiviert, Kontakt zu einem Anbieter aufzunehmen und eine Reise oderUnterkunft zu buchen (33 Prozent).Reisefreudige Leserinnen und LeserWas die ZMG-Touristikstudie auch zeigt: Zeitungsleser sind eine reisebegeisterteZielgruppe. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) gönnen sich mindestens drei Maljährlich eine Auszeit vom Alltag. Favorit ist dabei der Urlaub am Meer (57Prozent), gefolgt von Städtereisen (54 Prozent), Bergtouren (25 Prozent),Kultur- und Bildungsreisen (15 Prozent), Kreuzfahrten und Wellness-Urlauben(jeweils 13 Prozent). Da fast die Hälfte (48 Prozent) der Reiseteil-Fans übermehr als 3.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen verfügt, ist das Budget für Reisenund Kurztrips auch vorhanden."Die Reiseseiten der Zeitungen sind ein ideales Umfeld für denTouristik-Werbemarkt und für alle, die Menschen für kleine und großeAlltagsfluchten begeistern möchten. Das macht die Zeitung - gedruckt und digital- zur perfekten Reise-Influencerin", kommentiert BDZV-Geschäftsführerin KatrinTischer die Studienergebnisse.Für die Touristikstudie hat die ZMG Zeitungsmarktforschung Gesellschaft 1.728Leser regionaler Tageszeitungen ab 18 Jahren zum Thema Reisen befragt. DieStudie wurde im August und September 2019 als Online-Befragung und Copytest vonReiseseiten durchgeführt.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell