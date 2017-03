Zeitung: Türkischer Außenminister wurde von Niederlanden vorgewarnt

AMSTERDAM (dts Nachrichtenagentur) - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wurde vor seiner verhinderten Einreise in die Niederlande offenbar von niederländischer Seite offiziell gebeten, auf Wahlkampfauftritte zu verzichten. Das berichtet die "Bild" (Montag) unter Berufung auf diplomatische Kreise. Demnach hatte Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Treffen mit Cavusoglu am vergangenen Mittwoch in Berlin seinem türkischen Amtskollegen die Bitte der niederländischen Regierung weitergegeben, direkt vor der anstehenden Parlamentswahl in den Niederlanden auf Wahlkampfauftritte zu verzichten, da dies nur Gegner der Türkei und des Islam im Land stärken würde.

Cavusoglu habe gegenüber Gabriel Verständnis gezeigt und sich bereit erklärt, die Bitte der Niederlande zu berücksichtigen, schreibt die Zeitung weiter. Dennoch sei der türkische Minister am Wochenende Richtung Niederlande gereist, wo ihm jedoch keine Landeerlaubnis erteilt wurde.

Foto: über dts Nachrichtenagentur