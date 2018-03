Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr mit Gewinnplus - Geschäfte verkauft

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr ist nach dem Verkauf seiner Geschäfte in Österreich und Spanien im vergangenen Jahr der Umsatz um 4,2 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gesunken.



Dagegen kletterte der operative Gewinn (Ebitda) 2017 nach dem erfolgreichen Umbau des Verlagshauses ("Stern", "Brigitte", "Geo") und der Gründung neuer Magazine wie "Hygge" um 6,2 Prozent auf 145 Millionen Euro, wie Eigentümer Bertelsmann am Dienstag in Berlin mitteilte.

Dabei sorgt besonders das Geschäft auf dem Kernmarkt Deutschland mit einem Plus bei Umsatz und Gewinn für positive Zahlen. Während der Erlös bei den Printanzeigen geringfügig zurückging, stiegen die Vertriebserlöse. Nicht so positiv lief das Geschäft für G+J in Frankreich. "Das Ergebnis ging stark zurück. Insbesondere das Printanzeigengeschäft sowie einzelne digitale Geschäfts standen unter Druck", teilte Bertelsmann mit.

Seit 2014 hält Bertelsmann alle Anteile an dem Hamburger Verlag G+J./lic/DP/mis