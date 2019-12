Zeitschriften und Magazine flexibel online lesen

Karlsruhe (ots) - Mit nur einem Klick online auf mehr als 700 deutschsprachigeZeitschriften und Magazine zurückgreifen? Möglich ist das mit demStreamingangebot von United Kiosk NEWS.Wer unterschiedlichste Magazine und Zeitschriften lesen möchte, muss dafür nichtmehr zum Friseur oder Arzt ins Wartezimmer. Es geht ab sofort ganz bequem von zuHause oder unterwegs via Smartphone, Tablet und PC: Mit der Flatrate NEWS derMagazin-Plattform United Kiosk können Nutzer online eine Vielzahl vondeutschsprachigen Titeln mit über 100.000 Inhalten lesen und entdecken. "Wirstreamen für die Leser von morgen, was über 700 Zeitschriften schreiben", bringtUlla Strauß, Vorstand der United Kiosk AG, das Leistungsangebot auf den Punkt.Der Streamingdienst United Kiosk NEWS bietet einem wachsenden Nutzerkreis einzeitgemäßes Magazin- und Zeitschriften-Angebot. NEWS-Abonnenten bestimmen fürmonatlich 9,90 Euro individuell, was sie lesen: Ob Frauen- oderComputerzeitschriften, Magazine für Reise und Freizeit oder zu Themen rund umAuto, Motorrad und Sport. Wählen können Nutzer außerdem zwischen gesamtenAusgaben und einzelnen Artikeln.Praktische Funktionen sorgen für ungestörten Lesespaß. Über die Volltextsuchegelangen User blitzschnell zu ihren Wunschinhalten. Mit Leselisten zum Sammelnund Teilen legen sie bequem ein Archiv mit Lieblingsartikeln an. Mobiloptimierte Artikelansichten machen die Nutzung von unterwegs zum Vergnügen.Qualitätsjournalismus ist für die freie Meinungsbildung in der digitalisiertenWelt wichtig. United Kiosk bietet mit NEWS eine unabhängige Plattform und Zugangzu zuverlässigen und belastbaren Informationen. Interessierte können das Angebotfür 30 Tage kostenlos testen: www.united-kiosk.de/news/Die 2001 gegründete Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein.Das Unternehmen präsentiert dazu eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriftender Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitalerForm und kooperiert mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Dieeinzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp imEinzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming-PlattformUnited Kiosk NEWS angeboten.Pressekontakt:Vanessa Kaiservanessa.kaiser@united-kiosk.de0721 9638-939Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127048/4458170OTS: United Kiosk AGOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuell