Zeitschrift 'Brigitte' bekommt neuen Ableger zum Thema Nachhaltigkeit

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Frauenzeitschrift "Brigitte" bekommt im Herbst einen neuen Ableger zum Thema Nachhaltigkeit.



Das Magazin richtet sich an Frauen ab 25 Jahren, die sich für gesellschaftliche, zeitgeistige und vor allem umweltpolitische Themen interessieren, wie der Verlag Gruner + Jahr aus dem Bertelsmann-Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Das Themenspektrum reiche von Fair Fashion und Naturkosmetik über plastikfreies Einkaufen bis zu nachhaltigem Kochen. Das Heft solle Interesse am Thema Nachhaltigkeit wecken und zeigen, wie sich ein nachhaltiger Lebensstil in den Alltag integrieren lässt. Der Titel des neuen Magazins, das die "Brigitte"-Redaktion produziert, steht einer Sprecherin zufolge noch nicht fest. Es soll zweimal im Jahr in einer Druckauflage von 120 000 Exemplaren erscheinen und 5,90 Euro kosten./ah/DP/men