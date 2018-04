Zeitreise auf 40 Seiten durch die Volkswagen Forschungshistorie (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Booklet "Der Zeit voraus" informiert über sechs JahrzehnteForschung und Entwicklung bei Volkswagen- Von frühen Prototypen der 1950er-Jahre über Studien derSiebziger bis zum autonomen Fahren- Experten von damals und Entwickler von heute im GesprächIn der neuen Publikation "Der Zeit voraus" geht Volkswagen aufeine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte der Forschung undEntwicklung: Bereits 1955 entwickelte die Marke den ersten Prototypmit einer selbsttragenden Karosserie und Frontantrieb. ErsteCrashtests fanden 1965 statt, das Forschungsfahrzeug "ESVW I" aus demJahr 1972 galt als Meilenstein in der Verbesserung der Sicherheit.Entwicklungen im Bereich der alternativen Antriebe werden in der40-seitigen Broschüre ebenso thematisiert wie ein Ausblick in dieZukunft.Meilensteine der Forschung und EntwicklungDie Zukunft selbst entwickeln - das hat bei Volkswagen eine langeTradition. Bereits 1955 punktete die Studie "EA 48" mit Frontantriebund selbsttragender Karosserie. Auch in Sachen Sicherheitsforschungwar Volkswagen führend: Ab 1965 lieferten erste CrashtestsErkenntnisse zur Fahrzeugsicherheit. Das Forschungsfahrzeug "ESVW I"aus dem Jahr 1972 war ein Meilenstein, der maßgeblich zurVerbesserung der Sicherheit späterer Serienmodelle beitrug.Alternative Antriebstechnologien werden seit Anfang der 1970er Jahreerforscht. Ob Strom, Erdgas, Alkohol, Wasserstoff oder Bio-Sprit: DieKreativität der Entwickler war groß - und die Anzahl der in über 40Jahren entstandenen Konzeptfahrzeuge war es ebenfalls.Automatisch Richtung ZukunftFahren, ohne selbst zu fahren - Zukunftsmusik, die bei Volkswagenschon seit den Siebzigern gespielt wird. Den Ton gab die 1970gegründete Abteilung "Zukunftsforschung" an, die mit demForschungsprojekt "zur automatischen Lenkung mit Rechnersehen" denGrundstein für die weitere Entwicklung des automatisierten Fahrenslegte. Eine Entwicklung, die Volkswagen kontinuierlich weiterverfolgthat: Die 1989 vorgestellte Studie "Futura" konnte bereits autonomein- und ausparken und hielt den Vordermann mittels Radar auf Abstand- und das vor fast 30 Jahren. Viele Sensationen von einst sind beiVolkswagen längst Serie; etwa in Form des schon seit 2006 angebotenen"Park Assist", der automatischen Distanzregelung ACC oder deskameragestützten Umfeldbeobachtungssystems "Front Assist".Vom "DigiFiz" bis zum Innovision CockpitKontinuierlich wurde auch die Entwicklung des digitalen Cockpitsvorangetrieben - angefangen beim ersten Digitaltacho "DigiFiz" von1986 über Bordcomputer und Multifunktionsdisplays bis zum Active InfoDisplay, das komplett auf analoge Anzeigen verzichtet und bei dem sogut wie alle Funktionen frei konfigurierbar sind. Das System istaktuell in vielen Volkswagen Modellen verfügbar, etwa im Passat,Tiguan, Golf, T-Roc und Polo. Und auch die nächste Stufe ist bereitsgezündet: das Innovision Cockpit, das im neuen Touareg(1) seinePremiere gibt. Bei diesem Bedienkonzept verschmelzen das 12 Zollgroße Active Info Display und der 15-Zoll-Touchscreen zur Steuerungder Infotainmentfunktionen des Fahrzeugs miteinander. Die Bedienungerfolgt per Touch-, Sprach- oder Gestensteuerung. Gute Aussichtenalso - auch für die Zukunft.Redaktioneller Hinweis: Die gesamte Broschüre zum Download sowieBildmaterial finden Sie unter www.volkswagen-media-services.com.(1) Touareg 3.0 TDI (210 kW/286 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100km: 8,1 innerorts, 6,2 außerorts, 6,9 kombiniert; CO2-Emission ing/km: 182 (kombiniert); Effizienzklasse: C.-----Über die Marke Volkswagen: Wir bringen die Zukunft in Serie.Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als 150 Märktenpräsent und produziert Fahrzeuge an mehr als 50 Standorten in 14Ländern. Im Jahr 2017 hat Volkswagen rund 6,23 Millionen Fahrzeugeausgeliefert, hierzu gehören Bestseller wie Golf, Tiguan, Jetta oderPassat. Derzeit arbeiten weltweit 198.000 Menschen bei Volkswagen.Hinzu kommen mehr als 7.700 Handelsbetriebe mit 74.000 Mitarbeitern.Volkswagen treibt die Weiterentwicklung des Automobilbaus konsequentvoran. Elektromobilität, Smart Mobility und die digitaleTransformation der Marke sind die strategischen Kernthemen derZukunft.Pressekontakt:Volkswagen KommunikationSascha Oliver NeumannSprecher Volkswagen ClassicTel: +49 (0) 5361 9-86952sascha.oliver.neumann@volkswagen.deEnrico BeltzLeiter Kommunikation Innovation, Technologie und DesignTel: +49 (0) 5361 9-48590enrico.beltz@volkswagen.deOriginal-Content von: Volkswagen, übermittelt durch news aktuell