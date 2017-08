„Zeitraum schlägt Zeitpunkt – die Aktienauswahl entscheidet über den langfristigen Anlageerfolg!“

Interview mit Thomas Müller, Herausgeber boerse.de-Aktienbrief  boerse.de: Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation an den Aktienmärkten? Thomas Müller: An den Börsen sieht es derzeit nach der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm aus. Denn der Dow Jones markierte bis Anfang August in Tippelschritten neue All-Time-Highs, während sich der Dax schon vor Wochen in das Sommerloch...