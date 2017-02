Der Zeitpunkt ist gekommen: Oud Essentials kommen auf den Markt

Genf (ots/PRNewswire) -Das neu gegründete Unternehmen Oud Essentials ist bereit für denEinstieg in den äußerst hart umkämpften internationalen Markt fürHautpflege, gesunde Hautalterung und Wellness.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/464278/Oud_Essentials_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/464240/Oud_Essentials_1.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/464241/Oud_Essentials_2.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/464242/Oud_Essentials_3.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/464243/Oud_Essentials_4.jpg )Oud Essentials wurde vom Branchenfachmann, Unternehmer undGalenik-Techniker Jean-Marc Dufat gegründet und ist bereit, mit einerReihe von innovativen Produkten und Accessoires ? die alle dasmagische Material Oud enthalten ? "das Gesicht derHautpflegeindustrie zu verändern".Oud Essentials profitiert dabei von der Geschäftsbeziehung miteiner bestehenden, gut etablierten und renommierten internationalenMarke für Luxusdüfte und bringt die Verwendung von Oud, einer derbegehrtesten, wertvollsten Substanzen der Welt, auf eine neue Stufe:Seine Hautpflegeprodukte und Accessoires haben das Potenzial, neueBranchenstandards zu setzen.Nachdem Jean-Marc Dufat Agarholz und das daraus gewonnene Oudmehrere Jahre lang erforscht hat ? es entsteht auf natürliche Weiseals Reaktion auf eine "Infektion" im Adlerholzbaum ?, beriet er sichmit Wissenschaftlern und führenden Hautpflegeexperten aus demVereinigten Königreich, der Schweiz, Singapur, Malaysia, Thailand undSüdkorea, bevor er sein Unternehmen gründete, für das er dank seinerErfahrung die optimalen Voraussetzungen mitbringt."Heutzutage sind viele Hautpflegeprodukte auf dem Markt", soDufat, CEO, Oud Essentials. "Wenn man in einen derart umkämpftenMarkt einsteigt, muss man davon überzeugt sein, die Dinge anders undbesser zu machen. Bei Oud Essentials ist man genau davon überzeugt.Wir haben einige innovative Produkte entwickelt, die einen positivenBeitrag zur internationalen Hautpflegeindustrie leisten werden, undwir wissen, dass wir mit Oud einen neuen, revolutionären Inhaltsstoffhaben."Nachhaltigkeit, Erneuerbarkeit und sozialeUnternehmensverantwortung sind wesentliche Bestandteile derUnternehmensphilosophie von Oud Essentials. Es ist eine Marke, diedie Bedürfnisse einer stetig wachsenden Zahl von sozial- undumweltbewussten Verbrauchern befriedigen wird.Alle in den Produkten von Oud Essentials enthaltenen Inhaltsstoffestammen aus nachhaltiger Produktion und sind bekannter Herkunft.Somit erhalten diejenigen, die wissen wollen, wie ihre Produktehergestellt werden, woher sie kommen und was sie beinhalten, allerelevanten Informationen.Als wichtigster Inhaltsstoff der Produkte von Oud Essentials wirdOud auf nachhaltigen, speziell diesem Zweck gewidmeten Plantagenhergestellt, die sowohl der Umwelt als auch den Gemeinschaften zugutekommen. Diese Herkunft und Transparenz läuten in einer Branche, dieeinen Jahresumsatz von geschätzten 120 Milliarden US-Dollarerwirtschaftet, eine Revolution ein.Dank der heilenden und medizinischen Eigenschaften, die zahlloseKulturen seit Tausenden von Jahren nutzen (wie z. B. in derarabischen Golfregion, in Südasien, Südostasien, China und auf derkoreanischen Halbinsel), ist Oud heute in der modernen,internationalen Parfümindustrie ein begehrter Inhaltsstoff, wo es vorallem wegen seines Aromas, seiner Intensität und der lang anhaltendenWirkung, die er Düften verleiht, hoch geschätzt wird.Oud wird nun erstmals im Rahmen eines bahnbrechenden Projekts, dasseine natürliche Kraft voll ausnutzt, in einer Reihe vonHautpflegeprodukten enthalten sein. OudEssentials hat hierfür OudActive+(TM) entwickelt und patentiert.Hierbei handelt es sich um ein stark verfeinertes,reines ätherisches Öl, das sowohl das körperliche als auch dasgeistige Wohlbefinden fördert.Oud ist nachweislich reich an Antioxidantien und verfügt überentzündungshemmende, antibakterielle und antiischämischeEigenschaften, die einer guten Gesundheit förderlich sind und denAlterungsprozess verlangsamen. Derzeit wird erforscht, ob derInhaltsstoff auch für Krebsbehandlungen geeignet ist. Des Weiterenreduziert er Narbengewebe und verbessert den Teint und die Gesundheitder Haut.Die Anerkennung all dieser Eigenschaften sowie die Entwicklungeiner Hautpflegeserie sind die Ergebnisse von Dufats harter Arbeit aneinem Inhaltsstoff, den die Welt erst jetzt wirklich ernst nimmt. Erist stolz darauf, an der Spitze einer innovativen Unternehmung zustehen."Als ich mit meinen Forschungen begann, hatte ich lediglich eineAhnung davon, wohin sie mich bringen würde", resümiert Dufat. "DieArbeit mit Oud und die Entwicklung von Produkten, die auf diesemInhaltsstoff basieren ? oder ihr Herzstück sind, wenn Sie so wollen?, ist bemerkenswert und eine wahrlich lohnenswerte Erfahrung. Wirarbeiten hier an etwas ganz Besonderem, und der Pioniergeist stehtbei unserem neuen Unternehmen und bei unserer neuen Marke stark imMittelpunkt."Oud EssentialsOud Essentials ist eine neue Marke, ein neues Gesicht und einneuer Name in der internationalen Hautpflegeindustrie. Die Markekonzentriert die bemerkenswerten Eigenschaften von Agarholz und Oudin einer Hautpflegeserie, deren Ansatz in einem gesunden Lebensstilliegt und deren Inhaltsstoff seit Jahrtausenden genutzt wird.Mit realen Produkten für reale Menschen in einer realen Weltverkörpert die Hautpflegeserie von Oud Essentials zusammen mitschönem Schmuck und natürlichen Infusionen, die zur Förderung desgeistigen und körperlichen Wohlbefindens entwickelt wurden, denPioniergeist, der Innovation und kreativem Schaffen innewohnt, undrespektiert dabei die Umwelt, die Gemeinschaften und das Konzept derNachhaltigkeit, das uns allen unentbehrlich geworden ist.Pressekontakt:Marine AdeninPersonal Assistantmarine@oudessentials.com+41 79 171 27 25Original-Content von: Oud Essentials, übermittelt durch news aktuell