Zeitiges Frühjahr weckt die Lebensgeister der Zecken / Hunde und Katzen sollten möglichst ganzjährig vor den lästigen Blutsaugern geschützt werden (FOTO)

Bonn (ots) -Zecken können gefährliche Krankheiten auf Hund und Katze, aberauch auf den Menschen übertragen. Mit dem Klimawandel gelangen neueZeckenarten und damit neue Krankheitserreger nach Deutschland. Derganzjährige Zeckenschutz wird deshalb immer wichtiger.Zecken gibt es schon seit mehr als 100 Millionen Jahren. Sie sindalso deutlich älter als der Homo sapiens, wahrscheinlich werden sieihn auch überdauern. Denn es gibt kaum eine Spezies, die soanpassungsfähig ist wie diese Spinnentiere. Rund 900 Zeckenarten sindderzeit bekannt. Sie krabbeln auf der ganzen Welt herum, selbst inder Antarktis hat man sie schon gefunden.In unseren Breiten sind vor allem der Gemeine Holzbock und dieAuwaldzecke heimisch. Und es werden eher mehr als weniger. U.a.bedingt durch den Klimawandel tauchen immer wieder neue Arten bei unsauf, mit neuen Krankheiten im Gepäck. So wird bisweilen die BrauneHundezecke aus dem Mittelmeerraum nach Deutschland eingetragen.Forscher der Universität Hohenheim haben zudem im letzten Jahrwährend des ungewöhnlich heißen Sommers sieben Exemplare tropischerZecken aus der Gattung Hyalomma in Deutschland entdeckt. Dievergleichsweise großen Tiere mit den auffällig gestreiften Beinenwurden vermutlich über Vögel eingeschleppt. Durch das RobertKoch-Institut (RKI) wurden in zehn Bundesländern weitere Fundebestätigt. Experten befürchten nun, dass diese Zeckenart inDeutschland Einzug halten könnte. Möglicherweise mit fatalen Folgen,denn eines der Exemplare trug ein gefährliches Bakterium namensRickettsia aeschlimannii in sich, den Erreger des Zecken-Fleckfiebersbeim Menschen.Im Jahr 2018 wurde ohnehin die höchste Anzahl an Zecken gesichtet,die jemals in Deutschland dokumentiert wurde. Expertenprognostizieren, dass dieser Rekord 2019 erneut gebrochen werdenkönnte. Neben dem Anstieg der Zeckenpopulation insgesamt beobachtenExperten die Ausbreitung von Zeckenarten, die bisher eher seltenauftraten, wie zum Beispiel die Auwaldzecke, die sich regional inDeutschland immer weiter verbreitet.Das erhöht die Gefahr für Krankheiten. Von medizinischer Relevanzfür Hunde und Katzen sind die Borreliose und die Anaplasmose, die vomHolzbock übertragen werden. Diese Zeckenart ist zudem Überträger desinsbesondere für den Menschen gefährlichen Erregers derFrühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Aktuell sind in Deutschland161 FSME Risikogebiete ausgewiesen. Ebenfalls von Bedeutung inunseren Breitengraden ist die zu den Buntzecken gehörendeAuwaldzecke, die den Erreger der sogenannten Hundemalaria (Babesiose)übertragen kann. Nicht so häufig wie andere Zeckenarten ist dieBraune Hundezecke, deren Hauptwirt der Hund ist. Seltener sind auchKatze oder Mensch betroffen.Zecken können zwar ganzjährig überleben, so richtig aktiv werdensie aber meist mit steigenden Temperaturen, dies aber bereits imeinstelligen Temperaturbereich. Wer sich und seine Tiere vorKrankheiten bewahren will, sollte sich also rechtzeitig um einenlückenlosen Zeckenschutz kümmern. Ein ganzjähriger Schutz scheintinzwischen angebracht. Vorsicht ist dabei vor vermeintlich"natürlichen" Hausmitteln geboten. Gern genutzte Öle etwa können dieTiere sogar schwer schädigen. Besser ist es, auf zugelassene undhinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüfteTierarzneimittel zurückzugreifen. Der Tierarzt kann beraten, welchesder Mittel für welches Tier das Beste ist.Hintergrundinformationen:http://ots.de/v2th3Whttp://ots.de/iAEM9SAbdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell