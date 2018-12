Die Zeitarbeit als Personalabteilung der deutschen Unternehmen / Gastbeitrag von BAP-Hauptgeschäftsführer Thomas Hetz

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Hat das Jahr 2018 die Erwartungen erfüllt und waswird das Jahr 2019 bringen? Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP),resümiert in seinem Gastbeitrag für das Branchenmagazin BD -Blickpunkt Dienstleistung das aktuelle Jahr für die Zeitarbeit undgibt einen Ausblick für 2019."Ein politisch nervöses, dafür aber wirtschaftlich stabiles Jahrfür Deutschland neigt sich seinem Ende zu. Für die Zeitarbeitsbranchewar es ein Jahr der Nagelprobe für die Neuregelungen desArbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Vor allem dieHöchstüberlassungsdauer, wonach derselbe Zeitarbeitnehmergrundsätzlich nur noch für die Dauer von 18 Monaten an denselbenKunden überlassen werden darf, wurde am 1. Oktober 2018 das erste Malwirksam. Dass diese Regelung bei den Unternehmen, aber auch denBeschäftigten äußerst kritisch gesehen wird, war zu erwarten. Dieshaben wir im Vorfeld immer wieder aufgezeigt. Allerdings ist eineerste, belastbare Bilanz der Auswirkungen der AÜG-Reform zum jetzigenZeitpunkt verfrüht. Angesichts des kurzen Erhebungszeitraums vonOktober bis Dezember gibt es kaum aussagekräftiges oder validesDatenmaterial. Trotzdem wird die Politik gefragt werden, wie sie mitdieser durchweg negativen Bewertung umgehen wird.Unbestritten hingegen ist, dass der fortschreitende Trend desFachkräfte- und Arbeitnehmermangels den deutschen Arbeitsmarkt mehrals je zuvor herausfordern wird. Arbeitgeber müssen mittlerweileaktiv um Kandidaten werben und stehen in einem harten Wettbewerb umdie besten Köpfe. Auch für Personaldienstleister wird es immerschwieriger, geeignetes Personal zu finden. Schon heute können inbestimmten Regionen und Branchen offene Stellen nicht mit geeignetenArbeitskräften besetzt werden. Betroffen sind vor allem Industrie,Handwerk, Logistik sowie Pflege und Medizin. Dies bestätigen auchzahlreiche, arbeitgeberunabhängige Erhebungen desBundeswirtschaftsministeriums oder der Bundesagentur für Arbeit, umnur einige zu nennen. Passgenaue, professionelle Rekrutierung wirdangesichts dieser Entwicklung zu einer gefragten Schlüsselkompetenz.Nicht nur personelle Engpässe, sondern auch die Digitalisierungund Automatisierung verändern Arbeitsabläufe, Berufsbilder undProduktionsprozesse; nicht zu unterschätzen die auf den Arbeitsmarktströmenden Generationen Y und Z, welche flexible Arbeitszeitmodellefür eine ausgeglichene Work-Life-Balance einer Vollzeitbeschäftigungvorziehen. Darauf müssen die Unternehmen reagieren. Schon 2017 hatder BAP die Engpässe am Arbeitsmarkt sowohl als Chance als auch alsRisiko erkannt und das Recruiting-Thema in den Fokus gerückt. MitFachvorträgen von Wissenschaftlern und Experten werden seitdemRecruiting-Trends beleuchtet und digitale Entwicklungen vorgestellt,die die Personalsuche revolutionieren sollen. Auch im kommenden Jahrwird der BAP an diesem Thema intensiv "dranbleiben".Im Kern kommt es also zukünftig darauf an, den Prozess derMitarbeitergewinnung kontinuierlich zu optimieren. Ein zentralerAspekt ist die Stärkung der Attraktivität des Arbeitgebers durch dasEmployer Branding. Arbeitgeber müssen genau analysieren, über welcheWege und Kanäle sie die potentiellen Bewerber am besten erreichen,denn je nach Branche und Ausrichtung des Unternehmens kann dies sehrunterschiedlich sein. Dafür brauchen die Unternehmen mehr denn jequalifizierte Personaler, wie Erhebungen nahelegen: Im erstenHalbjahr 2018 waren Personaler in deutschen Unternehmen stärkergefragt als noch ein Jahr zuvor. Die Anzahl der ausgeschriebenenStellen für HR-Experten war sogar fast doppelt so hoch wie vor fünfJahren. Besonders gesucht waren Recruiter, wie der StepStoneFachkräfteatlas im August dieses Jahres berichtete.Genau darin liegt die Stärke der Zeitarbeit: Sie steht fürFlexibilität und Expertise bei der Personalbeschaffung. Dank ihrkönnen Unternehmen flexibel auf Auftragsspitzen reagieren. Deshalbwerden die Personaldienstleister in Zukunft immer mehr die Funktioneiner Personalabteilung für die Unternehmen übernehmen: Beratung,Vermittlung, Spezialisierung. Man könnte auch sagen: Die Zeitarbeitwird zur Personalabteilung der deutschen Wirtschaft. Angesichtsdieser Schlüsselfunktion der Branche für den deutschen Arbeitsmarktwären weitere gesetzliche Einschränkungen fatal.Doch das nächste sozialpolitische Wählergeschenk liegt schon vorder Tür: Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Es könntesich jedoch als vergiftetes Geschenk entpuppen, wenn es inkonjunkturell kühleren Phasen verbunden mit Auftragsrückgängen alsFolge des internationalen Handelskonflikts und des Brexit seinebeschäftigungsschädigende Wirkung für den gesamten Arbeitsmarktentfaltet. Bislang konnten die Unternehmen Dank Befristung undZeitarbeit flexibel auf derartige wirtschaftliche Entwicklungenreagieren. Dies wird mit Abschaffung der sachgrundlosen Befristungnicht mehr möglich sein. Im Übrigen sind der öffentliche Dienst unddie universitäre Forschung selbst der größte Befrister im Vergleichzur Privatwirtschaft. Die Politik sollte erstmal im eigenen Ladenaufräumen, bevor sie dem Arbeitsmarkt immer mehr die Ketten anlegt."Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche inDeutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600Personaldienst-leistungs¬¬betrieben organisiert. Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche inDeutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600Personaldienst-leistungs¬¬betrieben organisiert. Informationen zumVerband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.