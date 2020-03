Zeit zusammenzustehen - Sky öffnet sein Cinema und Entertainment Angebot für alle Kunden: kostenfreie Angebote, mehr Service und Programmoffensive

Unterföhring (ots) - In diesen beunruhigenden und unberechenbaren Zeiten hat sich Sky zum Ziel gesetzt, seine Kunden auch weiterhin so gut es geht durch schwierige Zeiten zu begleiten. Alle Bürgerinnen und Bürger werden in den kommenden Wochen mehr Zeit zu Hause verbringen. Aus diesem Grunde wird Sky allen Kunden die ganze Welt der Sky Unterhaltung bieten, um das Leben in den nächsten Wochen etwas unterhaltsamer und leichter zu machen und für Abwechslung zu sorgen.Konkret schaltet Sky für alle Kunden Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive Sky Box Sets für einen Monat frei. Diejenigen, die bereits das Sky Cinema und Sky Entertainment Paket gebucht haben, erhalten gratis zwei Filme aus dem Sky Store-Angebot. Für unsere Telekom- und Vodafone/Unitymedia-Kunden arbeiten wir aktuell an einer Umsetzung mit den jeweiligen Partnern. Nähere Informationen dazu sind unter sky.de abrufbar.Außerdem besitzt der Homescreen der Sky Q Box ab sofort zwei neue Funktionen: Er ermöglicht Zugang zu den wichtigsten Nachrichtensendern auf Knopfdruck und bietet direkt sichtbar eine Auswahl an Edutainment-Inhalten für die ganze Familie. Um möglichst vielen Familienmitgliedern individuellen Zugang zu den Sky Programminhalten zu ermöglichen, bietet Sky seinen Kunden wie gewohnt Zugang auf zahlreichen parallelen Zugangswegen. Sky Q Kunden etwa können gleichzeitig auf ihrem Q Receiver sowie drei weiteren Geräten mit Sky Go und den Q Apps streamen.Da auch gemeinsame Kinobesuche zur Zeit für niemanden möglich sind, wird Sky für seine Kunden aktuelle Kinoblockbuster im Sky Store zur Leihe zur Verfügung stellen. "Trolls World Tour" wird parallel zum Kinostart verfügbar sein - damit ist erstmals eine echte Kinopremiere auch in den eigenen vier Wänden erlebbar. Zudem sind im Sky Store mit "Der Unsichtbare" und "Emma" ab Donnerstag, 26. März auch zwei weitere Filme bestellbar, die erst kürzlich in den deutschen Kinos angelaufen sind. Zugleich erweitert Sky sein Portfolio an aktuellen Serien und Filmen, um herausragende Rundumunterhaltung für die ganze Familie sicherzustellen.Natürlich trägt auch der Sport den Aktualitäten um das Coronavirus Rechnung, nahezu alle Sportligen weltweit haben eine Pause eingelegt. Dennoch wird Sky weiterhin aktuelle Informationen rund um den Sport sowie speziell zusammengestellte Programme bieten. Dazu zählen unter anderem der 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, Spezialformate z.B. mit den besten Sportmomenten mit legendären Fußballspielen, unvergesslichen Formel-1-Rennen, Saisonrückblicken, Thementagen und vielen weiteren Best-Ofs, aber auch ein deutlich erweitertes On-Demand Angebot auf Sky Q. Tiefe Einblicke wird "Dein Verein" bieten, eines der neuen Formate, die der Sender entwickelt hat und kurzfristig ins Programm nehmen wird. Im Sinne der Kundenwünsche läuft bereits eine tägliche Abstimmung online, bei der die Zuschauer selber Einfluss auf das Sky Sportprogramm nehmen können.Mit diesen Maßnahmen möchte Sky seinen Beitrag leisten, damit diese schwierige Zeit ein wenig besser vorbeigeht, ganz nach dem Motto: Zeit zusammenzustehen.Pressekontakt:Dirk BöhmDirector Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 30 18dirk.boehm@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4551869OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell