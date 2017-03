"Zeit"- und "Süddeutsche"-Journalisten kritisieren Versagen der Medien in VW-Affäre

Frankfurt am Main (ots) - Die Investigativ-Chefs von "Zeit" und"Süddeutscher Zeitung", Holger Stark und Nicolas Richter, räumen einVersagen investigativer Journalisten bei der Aufklärung derVolkswagen-Abgasaffäre ein. Deutsche Reporter haben davon nurKenntnis bekommen, weil es Recherchen in den USA gab, sagt Stark ineinem Interview der Journalisten-Fachzeitschrift "medium magazin"(Ausgabe 2-2017). "Wir brauchen mehr investigative Journalistinnenund Journalisten, nicht weniger." Richter bezeichnet es als "bizarr",dass zuvor nichts aufgefallen sei. Er kündigt hartnäckige Recherchenseines Investigativteams an: Der VW-Konzern habe lange an dem Märchenfestgehalten, dass nur ein kleiner Zirkel von Ingenieuren außerKontrolle geraten sei. "Wir möchten jetzt genau heraus finden, werwann was gewusst hat", sagt Richter.Beide Journalisten betonen in dem gemeinsamen Gespräch, wiewichtig es für Journalisten heute sei, sensibel mit seinen eigenenDaten im Internet umzugehen. "Nicht nur amerikanische, sondern auchdeutsche Dienste halten Ausschau nach Datenspuren", sagt Stark."Damit steigt die Gefahr, dass Informanten auffliegen." Es sei wiederüblicher geworden, sich "old school" zu treffen, um einen USB-Stickzu überreichen. "Dafür muss man unterwegs sein, oft sogar für eineinziges Gespräch verreisen. Das ist anstrengend, teuer, abernotwendig." Die Machenschaften des amerikanischen Geheimdienstes NSAhätten auch die erste Kontaktaufnahme mit Tippgebern erschwert,berichtet Stark: "Kontakte sagen ganz offen, dass sie bestimmteVorgänge lieber nicht am Telefon erörtern wollen - anders alsfrüher."Manche Gesetze für die innere Sicherheit erschweren den Schutz vonInformanten, erzählt Richter im "medium magazin"-Gespräch. "Man mussdas realistisch sehen: Der Staat hat generell kein großes Interessedaran, dass alles enthüllt wird, was er macht." Und weiter: "Ich gehenicht davon aus, dass der Staat in nächster Zeit der große Partnerdes investigativen Journalismus wird." In den USA unter PräsidentTrump erkennt Richter zwei Entwicklungen: Die Reizfigur Trump bringeMenschen dazu, eine Zeitung zu abonnieren. "Die Wächterrolle derPresse wird gerade neu entdeckt", sagt er. Zugleich stehe derUS-Journalismus wirtschaftlich enorm unter Druck. "Es ist einfachnicht mehr genug Personal da."Das Gespräch mit Holger Stark und Nicolas Richter, geführt vonDaniel Bouhs, ist Titelgeschichte von "medium magazin" 2-2017, Seite24-29. Es ist digital im iKiosk verfügbar und kann gedruckt einzelngekauft oder abonniert werden. Blick ins Heft:http://mmbeta.de/medium-magazin-022017/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@medummagazin.de, 069-95297944Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell