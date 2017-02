Die Zeit ist reif für urbane Gebiete, aber ...

Berlin (ots) -Der Vorstand des vhw - Bundesverband für Wohnen undStadtentwicklung e.V., Prof. Dr. Jürgen Aring, hat am 15. Februar2017 als Sachverständiger im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bauund Reaktorsicherheit des Bundestages zur Novelle des StädtebaurechtsPosition bezogen.In seiner Stellungnahme befürwortet der vhw die Einführung derneuen Baugebietskategorie "Urbane Gebiete" (§ 6a BauNVO-RE) alsstädtebauliches Instrument zur Umsetzung der Leipzig-Charta.Gleichzeitig hat Prof. Aring den Abgeordneten empfohlen, dieseRegelung solle erst nach Lösung von zwei für die Praxis bedeutsamenFragen in Kraft treten.Die Änderungen der Baunutzungsverordnung und der TA Lärm solltenkoordiniert erfolgen. Die Ergänzung des städtebaulichenInstrumentariums um das "Urbane Gebiet" würde dann erfolgreich, wenndie damit einhergehende Lärmproblematik nicht ausgespart, sonderngelöst wird. In diesem Sinne sollte - wie auch vom Bundesratvorgeschlagen - eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, um Maßnahmendes passiven Schallschutzes zu ermöglichen. Urbane Gebiete bringenmehr Lärm mit sich. Deswegen sollten auch technische Möglichkeitenzur Lärmminderung genutzt werden, um Gesundheit und Lebensqualitätnicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist eine Voraussetzung, umAkzeptanz gegenüber vermehrtem Lärm in urbanen Gebieten zu erreichen.Eine weitere Empfehlung betrifft die Auswirkungen der neuen urbanenGebiete auf den unbeplanten Innenbereich (§ 34 Abs. 2 BauGB). Daangesichts vielfältiger Nutzungsmischungen Abgrenzungsschwierigkeitenzu erwarten sind, sollten faktische urbane Gebiete ganzausgeschlossen werden. Eine nur befristete Aussetzung - wie derRegierungsentwurf dies vorsieht - wirkt nicht zielführend und würdeProbleme für den Vollzug schaffen.Zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigteVerfahren (§ 13b BauGB-RE) hat sich Prof. Aring skeptisch geäußert.Baulandentwicklungen im Außenbereich seien bei einem entsprechendenSiedlungsdruck sicherlich erforderlich und in einigenGroßstadtregionen müsse Wachstum wieder gelernt werden. Dievorgeschlagene Regelung gehe aber zu weit. Das beschleunigteVerfahren wurde zur Förderung der Innenentwicklung eingeführt. Eineuneingeschränkte Ausweitung auf den Außenbereich würde demzuwiderlaufen. Auch sei die Regelung in Räumen ohne Wachstumsdrucknicht erforderlich. Der Anwendungsbereich sollte daher an dasVorliegen eines dringenden Wohnbedarfs geknüpft werden. Um dieDiskrepanz zwischen der jüngsten Rechtsprechung einiger Obergerichteund der langjährigen Praxis in Ferienregionen zu überwinden, will derGesetzgeber in der Baunutzungsverordnung eine klarstellende Regelungzu Ferienwohnungen (§ 13a BauNVO-RE) einführen. Der vhw unterstütztdieses Anliegen. Dabei sollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass essich hierbei tatsächlich um eine klarstellende Regelung handelt,damit auch eine rechtssichere Anwendung auf bestehende Bebauungspläneermöglicht wird.Pressekontakt:Für weitere Fragen bzw. Informationen wenden Sie sich bitte an dasReferat ÖffentlichkeitsarbeitRuby NähringE-Mail: rnaehring@vhw.deTel.: 030 39 04 73-170Original-Content von: vhw - Bundesverband f?r Wohnen und Stadtentwicklung e. V., übermittelt durch news aktuell