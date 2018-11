Die Zeit ist reif für Cannabis-Modellprojekte!

Berlin (ots) - Mit Modellprojekten zur wissenschaftlichenUntersuchung von konsum können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.Die Regierungsparteien in mehreren Bundesländern sprechen sich fürdie Durchführung aus. Im schwarz-grün-gelben Koalitionsvertrag vonSchleswig-Holstein ist etwa vereinbart: "Die Möglichkeit zurkontrollierten Freigabe von Cannabis im Rahmen eines Modellprojekteswerden wir prüfen."Die Stadtstaaten Berlin und Bremen sowie die ThüringerLandesregierung beantragten die "Entschließung des Bundesrates füreine Möglichkeit wissenschaftlich begleiteter Versuchsprojekte mitkontrollierter Abgabe von Cannabis." Denn "entsprechende empirischeBelege würden eine wesentliche Säule einer erstmals wissenschaftlichfundierten Überarbeitung des Betäubungsmittelgesetzes darstellen."Die Entschließung wurde im Bundesrat abgelehnt.http://www.bundesrat.de/drs.html?id=500-17Wesentlich weiter ist der Deutsche Bundestag. Dort besteht einepolitische Mehrheit für Modellprojekte. Zustimmung kommt aus allenParteien - mit Ausnahme der AfD. Auf Antrag der FDP-Fraktiondiskutierte das Plenum dieses Jahr die "Grundlagen für dieGenehmigung von Modellprojekten zur Erforschung der kontrolliertenAbgabe von Cannabis als Genussmittel."http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/005/1900515.pdfDie Gesundheitspolitiker aus SPD und Union geben grünes Licht.Erwin Rüddel (CDU/CSU), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses: "Ichhätte gerne mit Hilfe eines Modellversuches Klarheit darüber, welcheAuswirkungen eine veränderte Drogenpolitik haben könnte, um dadurchauch die Diskussion zu versachlichen." http://ots.de/vmpeJgIn der SPD ist bereits die Rede von einer "neuen Ära im Umgang mitCannabiskonsum", so Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin,die von "Modellprojekten viele brauchbare Erkenntnisse für einezeitgemäße Drogenpolitik" erwartet. http://ots.de/e0sJVSDie Forschungsinitiative Cannabiskonsum ist vor zwei Jahren denersten Schritt in Richtung wissenschaftlicher Modellprojektegegangen. Am 3. November 2016 wurde die Erlaubnis zur Durchführungeiner "wissenschaftlichen Studie zu Cannabisfolgen bei psychischgesunden erwachsenen Konsumenten" beantragt. Diese Studie ist von derBundesregierung als Modellprojekt anerkannt und beimVerwaltungsgericht Köln anhängig.http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/003/1900310.pdfPressekontakt:Forschungsinitiative Cannabiskonsum GmbHFriedrichstraße 171, 10117 Berlinwww.forschungsinitiative-cannabiskonsum.depresse@forschungsinitiative-cannabiskonsum.deOriginal-Content von: Forschungsinitiative Cannabiskonsum GmbH, übermittelt durch news aktuell