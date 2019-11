Zeit zu handeln - Klimaschutz-Maßnahmen beschleunigen

Berlin (ots) - Laut des UN-Berichtes zum Klimawandel vom 26. November 2019 [1]steuert die Welt auf eine 3,2 Grad Klimaerwärmung zu. Die Menschheit hat es inden letzten Jahren nicht geschafft, den Ausstoß von Treibhausgasen zu begrenzen,geschweige denn zu reduzieren.Innerhalb eines Jahres ist der CO2 Anteil in der Atmosphäre von 405,5 ppm auf407,8 ppm gestiegen. Deutschland ist mit seinen Braun- und Steinkohlekraftwerkenerheblich an den CO2-Emissionen Europas [2] beteiligt. Sieben der neun größtenCO2-Sünder in Europa waren 2018 deutsche Kohlekraftwerke."Diese Entwicklung zeigt die Schwächen der Klima-Politik der Bundesregierungdeutlich auf", so Sebastian Alscher, Bundesvorsitzender der PiratenparteiDeutschland. "Wir stehen in der Pflicht, bei der CO2-Reduzierung endlich zuliefern und im Bereich der nötigen Technologien tonangebend vorauszugehen. Hierhaben wir die Chance zu zeigen, was wir als Land der Ingenieurinnen undIngenieure können.""Es ist höchste Zeit für #NeustartKlima, deshalb ruft #FridaysforFuture zumvierten internationalen Klimastreik am 29. November auf. Um die PariserKlimaziele einzuhalten, reichen uns Versprechen und schöne Überschriften nichtmehr aus. Wir fordern eine sofortige Umsetzung des auch von der Bundesregierungunterzeichneten Abkommens", ergänzt Maurice Conrad, Mitorganisator von #fff inMainz und Themenbeauftragter für Umwelt, Klima und Tierschutz der PiratenparteiDeutschland.Die Piratenpartei fordert 50% Reduktion der durch Kohlekraftwerke bedingtenCO2-Emissionen bis zum 01. Juli 2020 und den vollständigen Ausstieg aus derKohleverstromung bis Ende 2023. [3] Dazu müssten die verantwortlichen Politikerumgehend ihren aktuellen Verhinderungskurs bezüglich des Ausbaus dererneuerbaren Energien aufgeben.Quellen/Fußnoten:[1] https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019[2] http://ots.de/oCptNq[3] http://ots.de/3XXMzDPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4453409OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell