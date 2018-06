Zeit für mich - Aktive und kreative Auszeit abseits der Trampelpfade - BILD

Wasserburg am Inn (ots) - Stress und Dauerbelastung stehen in der heutigen Zeitan der Tagesordnung. Vier von zehn Berufstätige sind stressgeplagt und empfindenihr Privatleben als zu stressig (Allianz Studie, 2017). Während Bewegung,Wandern, Hand- und Gartenarbeit sowie Yoga als Ausgleichsmethoden gelten, findendie meisten Berufstätigen jedoch tatsächlich erst im Urlaub die Zeit, vollkommenabzuschalten und sich zu erholen. Entspannung und Wohlbefinden auf Reisen nimmteinen zunehmenden Stellenwert ein (Studie, Fakultät Tourismus, HochschuleKempten). Eine Auszeit eignet sich hervorragend, um innezuhalten, die eigenenEnergiereserven wieder aufzufüllen und den Stresspegel zu senken. Damit dieserEffekt möglichst lange anhält, spielt die Qualität der Reise eine große Rolle.Aktive Urlaube in der Natur und kreative Auszeiten in Kombination mit Sonne,Strand und Meer wirken sich nicht nur positiv auf das körperliche und seelischeWohlbefinden aus, sondern stärken langfristig die Persönlichkeit.Zwtl.: Solo-Trips: Vor allem Frauen schätzen das AlleinreisenAlleinreisen hat in den letzten Jahren einen starken Zuwachs erfahren(Zukunftsinstitut, 2016). Vor allem Frauen genießen die Unabhängigkeit undindividuelle Urlaubsplanung. In den Jahren mit Beruf und Familie steht besondersdie Erholung im Vordergrund, nachdem die Kinder außer Haus sind, ist vonNeuorientierung die Rede und im Ruhestand möchten sich viele Frauen selbstfinden und loslassen lernen.Unabhängig davon, ob sich die Personen in einer Beziehung befinden oder nicht -Frauen, aber auch Männer sind dem Trend des Alleinreisens verfallen und erfreuensich an den vielen Vorteilen, die ein Solo-Trip mit sich bringt. Die Gestaltungder Tagesplanung nach eigenen Wünschen ohne Rücksichtnahme auf andere, diebewusste Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und das Sammeln neuer Erfahrungensind nur einige der Vorzüge des Alleinreisens.Zwtl.: Aktive und kreative Urlaube für Alleinreisende aus ExpertensichtDer deutsche Reiseveranstalter Inside Travel hat sich bereits vor über 30 Jahrendiesem Thema verschrieben und verfügt daher über umfassende Expertise aus ersterHand - direkt von den Reisenden.Vor allem die Reisedestinationen Kreta und Zypern mit Direktflügen vonDeutschland, Österreich und der Schweiz und ihrem angenehmen Klima sind beiAlleinreisenden beliebt, um eine Woche Kreativurlaub am Meer zu verbringen. DieGäste werden in gemütlichen Hotels abseits des Touristentrubels empfangen. DieUnterkünfte laden mit landestypischen Fischerdörfchen, idyllischerNaturlandschaft ringsum und herzlichen Einwohnern zu unvergesslichen Natur- undKulturerlebnissen ein.Laut Hochschule Kempten sind die wichtigsten Entscheidungskriterien für einengesundheitsfördernden Urlaub unter anderem Zeit für sich, eine authentischeUmgebung, Naturerlebnis und Bewegung. Genau das finden die Gäste auf den beidenMittelmeerinseln Kreta und Zypern.Zwtl.: Offenes Meditations- und KreativprogrammAuf den beiden Mittelmeerinseln können die Alleinreisenden nicht nur Sonnetanken und die frische Meeresbrise genießen, sondern haben auch eine großeAuswahl an über 800 Aktivitäten, um ihre Tagesplanung zu gestalten. In denoffenen Meditations- und Kreativprogrammen, die an 4 bis 5 Tagen in der Wocheein buntes Programm an aktiven, meditativen und kreativen Aktivitäten bieten,können die Gäste je nach Belieben kostenfrei teilnehmen. Alles kann - nichtsmuss!Von Yoga über Tai Chi und Qigong bis hin zu Malen und Tanzen - alle Kurse werdenprofessionell geleitet und den Fähigkeiten und Erfahrungswerten der Teilnehmerangepasst. Für keine der Aktivitäten sind Vorkenntnisse nötig. In den Kursen undbei den gemeinsamen Abendessen haben die Urlauber die Möglichkeit, neue Kontaktezu knüpfen und ihre Zeit im Kreise von Gleichgesinnten zu genießen.Zwtl.: Tipps vom Alleinreise-Experten Peter Stolz, Geschäftsführer Inside TravelMit wertvollen Tipps vom Profi Peter Stolz überwindet jede und jeder die erstenHürden beim Alleinreisen:1. Klein anfangen: wählen Sie bei Ihrer ersten Alleinreise Länderinnerhalb Europas. Kreta und Zypern eignen sich besonders gut fürIhre erste Solo-Reise.2. Selbstbewusstsein: eine positive Einstellung und ein gesundesSelbstbewusstsein helfen, sich nicht von fremden Menschenverunsichern zu lassen. Im Zweifelsfall hören Sie immer auf IhrBauchgefühl!3. Offen für Neues: erweitern Sie Ihren Horizont und erkunden Sieneue Interessen. Auch wenn es am Anfang schwer scheint, aktiv aufPersonen zuzugehen, sie werden automatisch selbstbewusster, was Sienicht nur auf der Reise, sondern auch im Leben ein ganzes Stückweiterbringt.4. Buchen & ausprobieren: Sie haben schon oft darüber nachgedacht,alleine zu verreisen, es dann aber doch nicht gewagt? Springen Sieüber Ihren Schatten und überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilendes Alleinreisens.Genießen Sie eine Auszeit ganz für sich selbst, in der Sie nur das tun, wonachIhnen gerade der Sinn steht. Sie werden es bestimmt nicht bereuen!Inside Travel GmbH Klaus-Honauer-Straße 1 83512 Wasserburg Tel.: +49 8071 2781Email: info@inside-travel.com Web: [www.inside-travel.com](http://www.inside-travel.com/)Referenzen:* Allianz Studie: Wie gestresst ist Österreich, Dr. Inge Schulz,2017* Gesundheitsurlaub: Marktdaten, Begriffsverständnis undProdukterwartungen, Prof. Dr. Alfred Bauer, Hochschule Kempten, 2016* Solo Trip mit Sinn: Warum immer mehr Frauen allein reisen,Zukunftsinstitut GmbH, 2016Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Inside Travel GmbHKlaus-Honauer-Straße 183512 WasserburgTel.: +49 8071 2781Email: info@inside-travel.comWeb: www.inside-travel.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18733/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit, übermittelt durch news aktuell