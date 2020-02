Zeit für einen Transformator / Kommentar zum Chefwechsel bei der UBS von Daniel Zulauf

Frankfurt (ots) - Ganze 15 Monate habe der UBS-Verwaltungsrat nach einem neuenChef gesucht, sagte deren Präsident Axel Weber gestern auf einer kurzfristigeinberufenen und offensichtlich etwas improvisierten Pressekonferenz, auf der erden Medien das Ergebnis präsentierte. Der nächste CEO der weltgrößtenVermögensverwaltungsbank wird kein Privatbankier und auch kein Investmentbanker,wie dies in den vergangenen 22 Jahren seit der Fusion des SchweizerischenBankvereins und der Schweizerischen Bankgesellschaft zur heutigen UBS üblichwar. Die Ernennung von ING-Chef Ralph Hamers ist wahrlich eine dickeÜberraschung.Dafür mag es einige simple Gründe geben, etwa die knappe Verfügbarkeit vonKandidaten, die sich mit dem diversifizierten Geschäftsmodell auskennen, dasSchweizer Großbanken schon lange betreiben. Doch das wahre Motiv dürfte tieferliegen. Die UBS tut sich seit Jahren schwer damit, aus ihrer Position imglobalen Bankenmarkt Kapital zu schlagen. Die Aktie dümpelt vor sich hin, unddie Unzufriedenheit der Investoren nimmt laufend zu. Kosten sparen ist zwar einWeg zu höheren Dividenden. Aber die Aktionäre wissen, dass dieser irgendwann zueinem Ende kommt. Sie erwarten stattdessen, dass ihre Bank endlich auf denWachstumspfad zurückfindet. Diesem Auftrag ist der bisherige Chef Sergio Ermottiin seinen fast neun Jahren im Amt nie ganz gerecht geworden.Aber warum sollte dies ausgerechnet Hamers gelingen? Die niederländische ING istim Wesentlichen eine Retailbank. Doch sie verfügt über ein digitalesGeschäftsmodell, mit dem sie auch außerhalb ihres kleinen HeimatmarktesMillionen von Kunden gewinnt. Die vielen Kleinkunden, die ING in denBeneluxländern und auch in Deutschland erreicht, sind zwar nicht dasZielpublikum der UBS. Aber offensichtlich wissen die Niederländer besser als dieSchweizer, wie die Ansprüche moderner Bankkunden an die Bequemlichkeit und denPreis der angebotenen Leistungen zu befriedigen sind.Die immer noch starke Marke UBS ist ein Wert, der sich über elektronische Kanälezweifellos noch besser verkaufen ließe. Doch die Uhr läuft gegen die Banken. Diewertvollsten Marken gehören inzwischen den großen Technologiekonzernen, die ihreChancen im globalen Bankenmarkt längst auch für sich selbst entdeckt haben. DieUBS hat nun einen Transformator geholt, der Abhilfe schaffen soll. Seine ersteAufgabe wird es aber sein, den Besitzstand zu wahren. Das ist schon schwieriggenug. Erst dann kann UBS wieder an Wachstum denken.(Börsen-Zeitung, 21.02.2020)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4526018OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell