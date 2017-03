Zeit für den Wechsel: Microsoft stellt in diesem Jahr den Support für Office 2007 ein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

München (ots) -In diesem Jahr stellt Microsoft sukzessive den Support fürProdukte aus der Office 2007-Familie ein: Am 11. April 2017 endetrund zehn Jahre nach dem Launch der Lebenszyklus von Exchange Server2007. Am 10. Oktober 2017 folgen Office 2007, Project und ProjectServer 2007, Visio 2007 sowie SharePoint Server 2007. Microsoftempfiehlt Kunden mit den genannten Versionen angesichts des kommendenSupport-Endes, die Migration auf Office 365 zu evaluieren.Für On-Premise-Produkte, also Produkte, die lokal auf Rechnern undin firmeneigenen Netzwerken installiert werden, gilt ein zehnjährigerLebenszyklus. In den ersten fünf Jahren dieser Zeitspanne bietetMicrosoft seinen Kunden einen sogenannten "Mainstream-Support",danach für Kunden mit Software Assurance einen fünfjährigen "ExtendedSupport". Nach Ablauf des Supports stellt Microsoft keinePerformance-, Kompatibilitäts- und Sicherheits-Updates wie Patchesund Hotfixes mehr zur Verfügung. Zudem funktionieren veralteteVersionen nicht zuverlässig mit aktuellen Anwendungen und in modernenUmgebungen. Auch die Integration veralteter Anwendungen in Office 365wird von Microsoft nicht garantiert.IT-Infrastruktur an Bedürfnisse moderner Wissensarbeit anpassen"Der Umstieg auf Office 365 bietet neue Chancen für Unternehmenund Privatpersonen", kommentiert Alain Genevaux, Leiter der OfficeBusiness Group bei Microsoft Deutschland. "Das cloudbasierte Office365 bringt Zukunftssicherheit, weil es immer auf dem aktuellen Standist, und trägt zu einer modernen IT-Infrastruktur bei, die vonKommunikation und Kollaboration agiler und verteilter Teams geprägtist." Durch die einfache Skalierbarkeit der Lösung eignet sie sichfür Unternehmen jeder Größe.Für den Umstieg auf Office 365 bietet Microsoft vielfältigeUnterstützung an: Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungenzeigen, wie Privatanwender Office 365 erwerben, installieren undnutzen können. FastTrack für Office 365 bietet Ressourcen, Tools undExperten für die erfolgreiche Einführung in Firmen.Unternehmenskunden können zudem die Software Assurance PlanningServices sowie Unterstützung durch passende Partner beim Upgrade inAnspruch nehmen.Vielfältige Upgrade-Möglichkeiten auf Office 365Im ersten Schritt hin zur Migration sollten Unternehmenskundenzunächst alle Produkte identifizieren, die noch im Einsatz sind undbald das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Im zweiten Schritt gehtes darum, in Abstimmung mit der IT-Roadmap des Unternehmens denrichtigen Zeitpunkt für die Migration auf Office 365 zuidentifizieren und mit dem Change-Management dieses Prozesses zubeginnen. Zur Evaluationsphase gehört es auch, die neuen Funktionenund Möglichkeiten von Office 365 zu testen, um mögliche Redundanzenmit anderen Systemen sowie Potenziale für Kosteneinsparungen und neueGeschäftsmodelle zu ermitteln.Weltweit nutzen 1.2 Milliarden Menschen Microsoft Office, das in140 Ländern und in 107 Sprachen das am häufigsten genutzteSoftware-Paket der Welt ist. Unter www.office.com stehenPrivatanwendern wie Unternehmen zahlreiche Informationen sowieDesignvorlagen zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.