Zeit für Kavalan mit Distillery Select - ein Geschmackserlebnis

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Herr YT Lee, CEO von Kavalan, erläuterte, dass der neuherausgebrachte 700 ml "Kavalan Distillery Select" ein ausgesprochengünstiges Preis-Qualitätsangebot sei. Er ist in einigen der weltweitfeinsten Nachfüllfässern der Welt im Klima von Yilan gereift, dieeinen eleganten ausgewogenen Whisky mit zarten Karamell- undlebhaften Fruchtnoten ergeben haben.Zu Kavalans unverkennbaren fruchtigen Noten gehören grüner Apfel,Mango, Ananas und Kirsche.Master Blender und globaler Markenbotschafter Ian Chang erklärte,dass sich die Kunden auf die Beständigkeit der hohen Qualität vonKavalan verlassen können."Kavalan ist für seine Qualität bekannt, weil diese bei uns imMittelpunkt steht. Jetzt bieten wir den Menschen überdies hoheQualität zu einem sehr guten Preis", führte er aus.Herr Kim, Markenmanager des japanischen Vertreibers Lead off,sagte: "Kavalan Distillery Select ist ein Ausdruck vonSpitzenqualität und der Preis ist sehr viel günstiger als dereigentliche Wert."Der CEO des europäischen Vertreibers La Maison du Whisky, HerrThierry Benitah, erklärte, dass Distillery Select "Kavalan in seinerbesten Form repräsentiert"."Weich und elegant in der Nase mit vielen Fruchtnoten", sagte er."Reich und komplex im Mund mit einem Hauch süßer Vanille undKaramell. Es ist nicht nur ein großartiger Whisky als individuellerTropfen zum Genießen, sondern auch ein einmaliger Single Malt zumMixen."Dennis Carr, Präsident und CEO des US-Vertreibers Hotaling & Co.,sagte: "Kavalan Distillery Select erfüllt die Nachfrage nach einemKavalan sowohl für die Ansprüche der Single-Malt-Puristen, die ihnpur oder mit Eiswürfeln möchten, als auch für dieCocktail-Enthusiasten.""In weniger als einem Jahrzehnt der Whiskyherstellung hat sich dietaiwanesische Destillerie ein weltweites Renommee erworben und bietetjetzt mit der Markteinführung dieses neuen Stils eine Produktpalettemit 23 Varianten", führte er fort.Informationen zu Kavalan WhiskyDie Kavalan Distillery in der Region Yilan ist seit dem Jahr 2005ein Pionier in der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky. Der beihoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereifte Whisky profitiert zudem vonden kühlen Meeresbrisen und Bergwinden und wird aus dem Quellwasserdes Snow Mountain ("Schneeberg") hergestellt, die in ihrerKombination alle zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen vonKavalan, beitragen. Der Name der Brennerei geht auf die alteBezeichnung der Yilan-Region zurück und sie kann sich unter derMuttergesellschaft King Car Group auf 40 Jahre Erfahrung im Bereichder Getränkeherstellung stützen. Bislang hat das Unternehmen mehr als280 Gold-Awards oder noch höhere Auszeichnungen in denkonkurrenzstärksten Wettbewerben der Branche gewonnen und dieProdukte sind in über 70 Ländern erhältlich. Besuchen Siewww.kavalanwhisky.comPressekontakt:Kellie Du 886-3922-9000 #7165kellie@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/789279/Kvavalan_Distillery_select.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell