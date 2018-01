Zeit für Finanzoptimisten - Sparlust statt Sparfrust / Deutsche wollen 2018 noch mehr sparen

Bonn (ots) - Gute Vorsätze - wer fasst sie nicht? Vor allem zuBeginn eines jeden neuen Jahres nehmen wir uns alle immer viel vor.Oft genug bleibt es aber beim Plan. Anders verhält es sich bei denDeutschen anscheinend in Sachen Finanzen. Eine aktuelle Umfrage dernorisbank im Rahmen der langfristigen Marktbeobachtung des Spar- undKonsumverhaltens der Deutschen zeigt: Die Befragten wollen weiterhinnicht nur viel sparen, sondern ihren Sparvorsatz im Vergleich zumVorjahr noch stärker vorantreiben - Zins hin oder her. So gaben schonEnde 2016 mehr als die Hälfte der Befragten (50,5 Prozent) an, imJahr 2017 mehr Geld zur Seite legen zu wollen. Für dieses Jahr fassenbereits 52,6 Prozent diesen Vorsatz. Ganz vorne dabei: die Befragtenim Westen Deutschlands mit 57,3 Prozent (2016: 54,5 Prozent).Das aktuelle Niedrigzinsumfeld hält die Deutschen nicht vom Sparenab - belegen die Ergebnisse der aktuellen norisbank-Umfrage. Dabeiist die Motivation, Geld zur Seite zu legen, bei Frauen mit 61Prozent sogar noch stärker ausgeprägt als bei Männern (43,9 Prozent).Bereits für 2017 hatte das weibliche Geschlecht stärker denSparvorsatz gefasst (53,7 Prozent) als das männliche (47,3 Prozent).Auch bei jungen Leuten scheint zumindest der Plan zu sparen nichtmehr out, sondern mehr und mehr im Trend zu liegen: Denn auffälligviele der jungen Erwachsenen aus der Altersgruppe der 18- bis29-Jährigen wollen offenbar ein finanzielles Polster schaffen (74,1Prozent). Bereits 2016 hatten mit 65,8 Prozent die jungen Erwachsenendeutlich häufiger sparen wollen als die Befragten andererAltersgruppen.Eine andere Auffälligkeit bei der Befragung: Die Befragten mitabgeschlossenem Studium und hohem Einkommen wollen ihren regelmäßigenGeldeingang gezielt in den Vermögensaufbau investieren. Mit 33,3Prozent bzw. 34,9 Prozent liegt diese Gruppe deutlich über demDurchschnitt der Befragten (23,8 Prozent) bei dieserAntwortmöglichkeit.Investment in die (Zins-)Hoffnung?Was die Entwicklung der Zinsen in den kommenden fünf Jahrenangeht, schauen die Deutschen positiv in die Zukunft. So gaben 40,4Prozent der Befragten in der aktuellen norisbank-Umfrage an, voneiner Steigerung der Zinssätze in diesem Zeitraum überzeugt zu sein.Im Vorjahr waren mit 32,3 Prozent noch deutlich weniger so positivgestimmt. Vor allem die Männer sind innerhalb des letzten Jahresdeutlich optimistischer geworden. Von ihnen erwarten mittlerweile47,3 Prozent (2016: 33,9 Prozent), dass die Zinsen wieder steigenwerden, während die Anzahl der positiv gestimmten Frauen im Vergleichzum letzten Jahr nur leicht auf 33,8 Prozent gestiegen ist (2016:30,7 Prozent). Etwas skeptischer bleiben die 50- bis 69-Jährigen: 36Prozent glauben an einen Zinsanstieg, während 44,1 Prozent einegleichbleibende Zinssituation in den kommenden fünf Jahren fürwahrscheinlich halten."Trotz der andauernden Niedrigzinssituation halten die Deutschenan ihrem Sparverhalten fest und die Mehrheit will künftig sogar nochmehr sparen. Die inzwischen überwiegend positive Erwartung an dieZinsentwicklung könnte die Motivation zu sparen dabei weiterfördern", fasst Thomas große Darrelmann, Vorsitzender derGeschäftsführung der norisbank, die Ergebnisse zusammen. "Sicherlichein bedeutendes Signal für den Bankenmarkt."Über die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativnach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde imOktober 2017 durchgeführt.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.deoder besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/norisbankPressekontakt der norisbank:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 (0228)280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell