Zeit, das Schweigen zu brechen - Europäische Studie zeigt, wie Menschen mit Inkontinenz leben (AUDIO)

Heidenheim (ots) - Anmoderationsvorschlag:Miteinander reden - das ist super wichtig für eine gut laufende Beziehung.Natürlich gibt's aber immer auch Themen, über die nicht jeder offen und ehrlichsprechen kann. Zum Beispiel über eine Erkrankung wie Inkontinenz. Mehr als neunMillionen Menschen sind davon hierzulande betroffen - und 43 Prozent von denen,die in einer Beziehung leben, haben laut einer aktuellen Studie noch nie mitihrem Partner darüber gesprochen. Grund genug für Jessica Martin, das Schweigenjetzt endlich mal zu brechen.Sprecherin: In Deutschland leiden mehr als neun Millionen Menschen unterInkontinenz.O-Ton 1 (Robin Bähr, 16 Sek.): "Meistens am Anfang, wenn jemand diese Symptomeverspürt, ist er erst mal sehr erschreckt und traut sich nicht mehr in dieÖffentlichkeit. Und es führt oft zur Vereinsamung und auch dazu, dass man seinenLebensradius einschränkt. Dass man immer in der Nähe einer Toilette bleiben mussund möchte und dass man sich nicht mehr unter Menschen traut, weil einem das zupeinlich ist."Sprecherin: Sagt Robin Bähr von Hartmann. Peinlich ist es vielen Betroffenenauch, mit ihrem Partner über dieses Problem zu reden.O-Ton 2 (Robin Bähr, 20 Sek.): "Kein Mensch möchte, dass der andere merkt, dassman seine Blase nicht mehr kontrollieren kann. Da entstehen eben viele Gefühle,wie Scham, man vertraut sich selbst nicht mehr, und das führt dann zurSprachlosigkeit. Man verliert Vertrauen zueinander - und das kann auch dazuführen, dass die Partnerschaft nicht mehr gelebt wird. Und fast die Hälfte derMenschen mögen keinen Sex mehr haben."Sprecherin: Inkontinenz verhindert aber nicht nur ein erfülltes Liebesleben,sondern wirkt sich auch nachteilig auf den Alltag aus.O-Ton 3 (Robin Bähr, 20 Sek.): "Man mag nicht mehr unbedingt Sport machen. Mantraut sich nicht mehr ins Schwimmbad zu gehen, weil man mit einer Einlage nichtschwimmen kann. Die Lebensqualität wird teilweise erheblich eingeschränkt. Undwenn man eben dann nicht in eine richtige Versorgung kommt, sich ärztlichberaten lässt und teilweise Therapien macht oder eben mit einerHilfsmittelversorgung unterwegs ist, kann es sein, dass man nicht mehr von zuHause weggeht."Sprecherin: Wer das vermeiden will, sollte deshalb immer offen und ehrlich mitdem Partner über seine Inkontinenz reden - und sich dem natürlich auch stellen,wenn die ersten Symptome auftreten.O-Ton 4 (Robin Bähr, 11 Sek.): "Da gibt's online ganz gute Portale, wo maneinfach Informationen über Inkontinenz bekommen kann. Bei uns auf der Seite,hartman.de, kann man auch Muster bestellen dazu, mit welchen Einlagen oderVorlagen man am besten zurechtkommt."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos zum Thema "Inkontinenz" und zur frisch veröffentlichten Studie"Breaking the Silence: A European Report" gibt's im Internet unter MoliCare.de.Pressekontakt:Philipp HellmichPAUL HARTMANN AGTel.: 07321 36 1313E-Mail: Philipp.Hellmich@hartmann.infoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34248/4451420OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041Original-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell