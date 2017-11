Zeit, Licht, Luft: Gesund und sicher durch den Winter (FOTO)

Hamburg (ots) -Rutschige Straßen und Wege, Kälte und Dunkelheit, trockeneHeizungsluft: Da muss man in der Wintersaison einfach durch. Ambesten gesund und sicher. Die Berufsgenossenschaft fürGesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gibt Tipps, wie dasgelingt.Immer schön langsam: Sich Zeit nehmenViele Winterunfälle, die der Berufsgenossenschaft gemeldet werden,passieren zu Fuß. Oft ziehen sie langwierige Verletzungen nach sich,zum Beispiel Knochenbrüche, Zerrungen und Bänderverletzungen. Deshalbrät die BGW:- Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sollten mehr Zeit für den Wegeinplanen, wenn es draußen glatt sein könnte.- Kleine, langsame Schritte mit geeignetem Schuhwerk: So kommt manzu Fuß am sichersten voran - nicht nur auf längeren Strecken,sondern vom Parkplatz oder von der Bushaltestelle zum Gebäudeund zurück.Ebenso lohnt sich im Winter ein bisschen Extra-Zeit für die Haut.Sie braucht jetzt besonderen Schutz und spezielle Pflege. Denn siegibt bei trockener Heizungsluft vermehrt Feuchtigkeit ab undreduziert bei Kälte ihre eigene Fettproduktion.- Deshalb empfiehlt sich regelmäßiges Eincremen mit einer stärkerfetthaltigen Pflegecreme, die nur langsam einzieht und einenFettfilm auf der Haut hinterlässt.- Außerdem streift man draußen am besten schon bei niedrigenPlusgraden wärmende Handschuhe über. So viel Zeit muss sein.Leuchtend und erleuchtet: Licht machen und nutzenZur Falle kann in dieser Jahreszeit die Dunkelheit werden. Wennman in schlecht beleuchteten Räumen stolpert oder stürzt. Oder wennman im Straßenverkehr übersehen wird. Oder wenn das mangelndeTageslicht auf die Stimmung drückt. All dem kann man vorbeugen.- So lassen sich neben dem Auto und dem Fahrrad auch Haus, Hof undWege einem Lichttest unterziehen. Vielleicht ist da oder dorteine Glühbirne zu tauschen - oder es bietet sich dasInstallieren von zusätzlicher Beleuchtung, Bewegungsmeldern oderDämmerungsschaltern an.- Im Straßenverkehr ist man auf dem Rad und zu Fuß mitgroßflächigen Reflektoren besser zu sehen.- Und dem Winterblues beugt unter anderem das Tanken vonTageslicht vor, zum Beispiel bei einem Spaziergang in derMittagspause.Luftig durch den Tag: Immer wieder Fenster aufAuch frische Luft braucht man im Winter ebenso wie in den übrigenJahreszeiten. Stickige Raumluft macht müde und fördert Erkältungen.Denn gerade dort können sich Krankheitskeime anreichern.- Dagegen hilft unter anderem regelmäßiges Lüften. Am bestenöffnet man - bei der Arbeit wie zu Hause - die Fenster in derkalten Jahreszeit mehrmals täglich für einige Minuten ganz weit,damit genügend Luft ausgetauscht wird. Am effizientesten ist dasQuerlüften mit mindestens zwei geöffneten Fenstern oder Türenauf verschiedenen Seiten. Aber nicht zu lange: Wenn der Körperunterkühlt, verliert er an Kraft, sich gegen Krankheitserregerzu wehren. Drei bis fünf Minuten reichen - auch damit die Wändenicht zu sehr auskühlen.- Und wer Pausen und Freizeit für Spaziergänge oder andereOutdoor-Aktivitäten nutzt, tankt unabhängig vom Tageslicht aufjeden Fall belebenden Sauerstoff.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterwww.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelleMeldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8 Millionen Versicherte in rund630.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Sandra BielerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell