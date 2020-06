Die Zeit der Komplimente / Lübeck wird zur Komplimentewerkstatt für alle, die gerne Freude schenken (FOTO)

Lübeck (ots) - +++ Wenn ein:e Optiker:in zur Kund:in sagt: "Deine Weitsichtigkeit gibt meinem Tag die Tiefe", dann mag es sein, dass die Antwort kommt: "Und Deine Gläser öffnen mir die Augen". Wie sehr wir Menschen uns Menschen brauchen, wie wichtig es für uns alle ist, sich gegenseitig wertschätzend und freundlich zu begegnen, wie sehr wir all die kleinen Gesten im Alltag vermissen: Das haben uns die letzten Wochen und Monate sehr deutlich vor Augen geführt.Die Hansestadt Lübeck will sich für die nächsten Monate auf den Weg machen, um das gute, alte Kompliment wiederzuentdecken. Hierzu heißt es im Duden: Kom|pli|ment: Eine lobende, schmeichelhafte Äußerung, die jemand an eine Person richtet, um ihr etwas Angenehmes, Erfreuliches zu sagen. Die "Königin der Hanse" steht im Sommer 2020 ganz im Zeichen der lobenden Äußerung: Ob sichtbar an den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte, ganz versteckt auf Komplimenteblumen in dem ein oder anderen Garten zuhause. Ob als Kompliment an die gute alte Zeit mit der Post verschickt oder mit eigenem Bildmotiv über http://komplimentewerkstatt.de/ erstellt und über die sozialen Medien geteilt - die Initiative ist für alle Begeisterungsfähigen gedacht. Sie ist im Juni in der Lübecker Innenstadt gestartet, erfüllt die Sommermonate mit einzelnen Aktionen und endet mit einer großen Komplimente-Blumenwiese vor dem Holstentor voraussichtlich im September. Zum Mitmachen aufgerufen sind Alle, natürlich auch alle Gäste und Freund:innen der Hansestadt und des Seebads Travemünde.Die Komplimentewerkstatt ist eine Initiative der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) in Kooperation mit DeHoGa Lübeck, Haus & Grund e.V., Kaufmannschaft zu Lübeck, LübeckManagement e.V., Sparkasse zu Lübeck, Stadtwerke Lübeck GmbH, Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft e.V. und Wirtschaftsförderung Lübeck. Weitere Infos unter http://www.komplimentewerkstatt.de/ . +++Pressekontakt:Lübeck und Travemünde Marketing GmbHPressestelleDoris SchützTel.: +49 451 4091 903E-Mail: Doris.Schuetz@luebeck-tourismus.deInternet: http://www.luebeck-tourismus.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81647/4625389OTS: Lübeck und Travemünde Marketing GmbHOriginal-Content von: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell