Zeit, mit dem Frühjahrsputz Steuern zu sparen

München (ots) - Die Luft wird wieder warm, der Drang die Fensteraufzureißen und frische Luft in die Räume zu lassen ist da. DieSonnenstrahlen beleuchten den Staub auf den Regalen und zeigen diePollen und Schlieren auf den Fenstern, die bei trübem Wetterunsichtbar waren. Im Frühling packt es viele, ihr Heim auszumisten,sich von überflüssigen Gegenständen zu trennen und das Haus wiederauf Vordermann zu bringen. Es ist die Zeit für den Frühjahrsputz. Dereine greift selber zu Putzmittel und Lappen, der andere lieber zuTelefon und Terminkalender.Wird eine Firma oder ein Minijobber engagiert, so kann der Fiskusan den Reinigungskosten beteiligt werden! Firmen übernehmenbeispielsweise die professionelle Reinigung der Fenster, desWintergartens, der Heizkörper, Teppichböden, Treppen oder desTerrassenbodens. Wird das Geschäft mit einer Reinigungsfirma gegenRechnung und Überweisung abgewickelt, so kann sowohl dersteuerpflichtige Mieter als auch der Eigenheimbesitzer diese Rechnungals haushaltsnahe Dienstleistung bei der Einkommensteuererklärungverwenden.Haushaltsnahe Dienstleistungen sind Arbeiten, die derHaushaltsführung zugerechnet werden und die im Haushalt oder demdazugehörigen Grundstück getätigt werden. "Auch vollständigeHaushalte in einem Alten- oder Pflegeheim und Zweit- odereigengenutzte Ferienwohnungen innerhalb der EU / EWR fallendarunter", erklärt Mark Weidinger, Vorstand der Lohi. DerSteuerzahler bekommt vom Fiskus die Kosten für Anfahrt, Arbeitszeit,und Maschinennutzung inklusive der Mehrwertsteuer zu zwanzig Prozentdirekt von der Steuerschuld bis zu 4.000 Euro im Jahr abgezogen.Somit rentiert es sich, selbst kleinere Beträge einzureichen.Auch die Kosten für eine Haushaltshilfe, die zum Beispiel dieGardinen abhängt und wäscht oder die Fliesen im Bad auf Hochglanzpoliert, können als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuerabgesetzt werden. "Vorausgesetzt, die Tätigkeit erfolgt angemeldetund die Vergütung wird ordnungsgemäß überwiesen, denn Barzahlungenerkennt das Finanzamt nicht an", so der Steuerexperte. Für dieInanspruchnahme von Minijobbern als Haushaltshilfe können zusätzlichzu dem Firmenbonus bis zu 510 Euro jährlich von der Steuer abgezogenwerden.Im Maximalfall wird nicht nur die Einkommensteuer um bis zu 4.510Euro reduziert, sondern auch die Beiträge zum Solidaritätszuschlag umbis zu 248 Euro im Jahr 2018 und der Kirchensteuer um bis zu 361 oder406 Euro, je nach Bundesland. "So kommen schnell einige weiterehundert Euro zusammen, die im Portemonnaie wieder zur Verfügungstehen", resümiert Mark Weidinger.