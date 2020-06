Zeit der Entscheidungen in der Bundesliga: Dortmund gegen Düsseldorf, Paderborn gegen Bremen und Bayern gegen Gladbach am Samstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der Bundesliga-Samstag des 31. Spieltags unter anderem mit Düsseldorf - Dortmund und Paderborn - Bremen in der Original Sky Konferenz ab 14.00 Uhr sowie dem "tipico Topspiel der Woche" Bayern - Mönchengladbach im Anschluss ab 17.30 Uhr live nur bei Sky- Der Bundesliga-Sonntag mit Mainz - Augsburg und Schalke - Leverkusen ab 14.30 Uhr live und exklusiv- "Wontorra - der Fußballtalk" am Samstag direkt nach Abpfiff um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" am Sonntag nach Ende des Spieltags um 19.55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD- "Dein Verein Spezial" am Freitagabend: Die Vorschau auf den 31. Spieltag ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD- Exklusiv für Sky Q Kunden: Bayern - Gladbach am Samstag sowie Schalke - Leverkusen am Sonntag live auch in Ultra HD- Dein Sky Sportsommer - jetzt wird's heiß: ab diesem Freitag, 12. Juni zeigt Sky an 20 von 21 Tagen Live-Fußball, insgesamt 103 Spiele aus der Premier League, Bundesliga und 2. Bundesliga- Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinAn diesem Wochenende könnten in der Bundesliga die ersten Entscheidungen fallen. Während der FC Bayern die Titelverteidigung mit Schützenhilfe aus Düsseldorf schon am Samstagabend perfekt machen könnte, droht dem SC Paderborn bereits am viertletzten Spieltag vor Saisonende die Besiegelung des Abstiegs. Insgesamt überträgt Sky am Samstag und Sonntag acht Begegnungen des 31. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.Der Bundesliga-Samstag mit Düsseldorf - Dortmund und Bayern - GladbachVoraussetzung dafür, dass sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller die ersten Entscheidungen dieser Saison fallen können, ist eine Überraschung in Düsseldorf. Sollte es der Fortuna gelingen, den BVB zu bezwingen, bräuchte der SC Paderborn im Parallelspiel am Samstagnachmittag einen Sieg gegen Werder Bremen, um die Besiegelung des Abstiegs zumindest vorerst abzuwenden.Diese beiden und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann führen ab 14.00 Uhr durch den Bundesliga-Samstag.Direkt im Anschluss ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom "tipico Topspiel der Woche" in der Allianz Arena. Sollte Fortuna Düsseldorf am Nachmittag gegen Dortmund gewinnen, könnte der Rekordmeister mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach seinen insgesamt 30. Meistertitel und den achten in Serie perfekt machen. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch in der #CouchKurve Sky Sport Bundesliga 3 HD, in der Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld mit zwei Fans durch das Topspiel führt, sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD zur Verfügung. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen."Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff im Free-TVAuf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra am Samstag direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partien ab 17.30 Uhr, um mit Gästen über die aktuellen Ereignisse zu diskutieren. Die Zuschauer werden unmittelbar nach Ereignissen in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und frischen Stimmen rund um die Vereine und die Ergebnisse des Nachmittags versorgt. Zusätzlich ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar.Der Sonntag mit dem Kellerduell in Mainz und Schalke gegen LeverkusenAm Sonntag begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz die Zuschauer ab 14.30 Uhr. Zu Gast ist dieses Mal Sky Experte Heribert Bruchhagen. Zunächst empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Augsburg. Nur drei bzw. vier Punkte trennen beide Mannschaften derzeit vom Relegationsplatz. Der Gewinner des Duells könnte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.Direkt im Anschluss tritt der FC Schalke auf Bayer 04 Leverkusen. Mit zuletzt zwölf Bundesliga-Spielen ohne Sieg haben die Königsblauen ihren Negativrekord aus der Saison 1993/94 eingestellt. Für den Gegner aus Leverkusen, der am Dienstag ins DFB-Pokalfinale einzog, gilt es nun in der Liga die Teilnahme an der UEFA Champions League zu sichern. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen.Komplettiert wird der 31. Spieltag im Anschluss an die Sonntagspartien ab 19.55 Uhr in einer neuen Ausgabe von "Sky90" mit Moderator Patrick Wasserziehr."Dein Verein Spezial" und "Bundesliga kompakt" am FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig. Ab 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 31. Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Parteien. Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Alternative Audio-Option bei den Spielen der BundesligaBei allen Bundesliga-Partien, die Sky live überträgt, steht eine neue frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Dein Sky Fußballsommer - jetzt wird's heißMit den anstehenden entscheidenden Spieltagen in der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie der Rückkehr der Premier League dürfen sich Sky Kunden in den kommenden Wochen auf das volle Fußballprogramm freuen.Beginnend an diesem Freitag, 12. Juni zeigt Sky an 20 von 21 Tagen Spitzenfußball live und exklusiv. In diesem Zeitraum dürfen sich Fußballfans auf insgesamt 103 Begegnungen live freuen - 34 aus der Bundesliga, 37 aus der 2. Bundesliga und 32 aus der Premier League.Mit Ausnahme des DFB-Pokalfinals am 4. Juli gehört der Juli dann alleine der Premier League, die bis zum 26. Juli die verbliebenen sechs Spieltage der Saison 2019/20 absolvieren wird.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der 31. Spieltag der Bundesliga bei SkyFreitag:21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: SC Paderborn - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 5 HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HD17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, in der #CouchKurve auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD und auf Sky Sport Bundesliga UHD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSonntag:14.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD, Moderation: Jessica Libbertz, Experte: Heribert Bruchhagen19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD