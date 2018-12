An die Zeit nach dem Abi denken / Studienkompass und Elternkompass bieten umfassende Unterstützung zu Studienstart und -finanzierung

Berlin (ots) - Im neuen Jahr beginnt für den Abiturjahrgang 2019die heiße Prüfungsphase. Doch viele Schülerinnen und Schüler müssennicht nur den Lernstoff verinnerlichen, sondern auch ihren weiterenWeg planen. Diejenigen, die es an die Hochschule zieht, beschäftigensich neben fachlichen Fragen auch noch mit ganz anderen Themen: Waserwartet mich im Studium, worauf muss ich achten und welchefinanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Mit einerkostenlosen Broschüre des Förderprogramms Studienkompass und derBeratungshotline Elternkompass hilft die Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw) Jugendlichen und ihren Eltern bei diesen Fragenweiter.Mit dem Studienkompass begleiten die Accenture-Stiftung, dieDeutsche Bank Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw) mit vielen weiteren Partnern seit 2007 bundesweit Jugendlicheaus nichtakademischen Familien bei der Studien- und Berufswahl unddem Einstieg ins Studium. Aus diesen Erfahrungen heraus ist dieBroschüre "Unterstützungsangebote nutzen, Hürden nehmen" entstanden,in der Absolventinnen und Absolventen des Studienkompass ihr Wissenund ihre Erfahrungen an zukünftige Erstsemester weitergeben. DieInformationen richten sich nicht nur an angehende Erstsemester,sondern auch an Eltern, die mehr über den Alltag in der Hochschuleerfahren und ihre Kinder beim Studium unterstützen möchten. DieBroschüre steht auf www.studienkompass.de/studienstart zumkostenlosen Download bereit und kann dort auch bestellt werden.Auch die Studienfinanzierung ist eine Familiensache. Deshalbbietet die Stiftung der Deutschen Wirtschaft mit dem BeratungsangebotElternkompass eine kostenlose Hotline rund um das Thema Stipendienan. Gerade bei Eltern, die selbst nicht studiert haben, ist dieseForm der Studienfinanzierung weitestgehend unbekannt. Angefangen beider Suche nach einem passenden Stipendium aus rund 2.000 Angebotenbis hin zu Tipps für die Bewerbung - die Beratungshotline hilft allenInteressierten weiter und bietet unter www.elternkompass.info aucherste Informationen zu Stipendien an.Über den ElternkompassDer Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations-und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Erwird von der Akademie für Innovative Bildung und Management HeilbronnFranken und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert. DasTeam vom Elternkompass bietet Orientierung in der deutschenStipendienlandschaft, zeigt Stipendienmöglichkeiten auf undinformiert über Bewerbungsverfahren. Mehr Informationen undKontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.elternkompass.info.Über den StudienkompassDas Förderprogramm wurde 2007 von der Accenture-Stiftung, derDeutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaftgemeinsam ins Leben gerufen und setzt sich seitdem für mehrChancengerechtigkeit beim Übergang von der Schule an die Hochschuleein. Hauptförderer des Studienkompass sind die Karl SchlechtStiftung, die aqtivator gGmbH und die aim - Akademie für InnovativeBildung und Management Heilbronn-Franken.Bundesweit unterstützt der Studienkompass aktuell rund 1.300Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beider Aufnahme eines Studiums. Über 2.400 junge Menschen haben dasProgramm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 95 Prozent derGeförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt aucheine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vomBundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014gefördert wurde.Förderer:Heinz Nixdorf Stiftung, Bürgerstiftung Wolfsburg, Karin SchöpfStiftung, Dr. Egon und Hildegard Diener-Stiftung im Stifterverbandfür die Deutsche Wissenschaft, Unternehmensverbände im Lande Bremenund weitere.Weitere Förderer seit 2007:vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., EWE AG, KölnerGymnasial- und Stiftungsfonds, Hans Hermann Voss-Stiftung, AlfriedKrupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, NORDMETALL-Stiftung, RATIONALAG, Roche Diagnostics GmbH, Bürgerstiftung Braunschweig, RheinischeStiftung für Bildung, Wissenschaft und berufliche Integration,Bundesministerium für Bildung und ForschungPressekontakt:Meike Ullrich, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbHBreite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-74, Fax: 030278906-33, E-Mail: m.ullrich@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell