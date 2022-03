Zeiss Meditec plant Übernahmen - Dividende beschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec AG ist auf Einkaufstour. Es seien weitere Unternehmenszukäufe und Beteiligungen geplant, sagte der Vorstandschef des MDax -Konzerns, Markus Weber, am Mittwoch auf einem Aktionärstreffen, das digital abgehalten wurde. Eine schuldenfreie Bilanz gebe dem Thüringer Spezialisten für OP-Mikroskope, Laser und Linsen für die Augenheilkunde den Spielraum dafür. "Und den wollen wir nutzen." Fast einstimmig beschlossen wurde eine Dividendenerhöhung von 50 auf 90 Cent je Aktie.

34 Prozent des Rekord-Ergebnisses des Geschäftsjahres 2021 würden damit an die Anteilseigner ausgeschüttet, zu denen auch der Mutterkonzern Carl Zeiss AG (Oberkochen) gehört, sagte Weber. Der andere Teil wandere in die Rücklage, um weiterhin investieren zu können, auch in Übernahmen. Zeiss Meditec beschäftigt derzeit weltweit etwa 3600 Mitarbeiter.

Weber bekräftigte die Prognose für das im Oktober begonnene Geschäftsjahr - trotz Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. "Wir wollen mindestens so stark wie unser Markt wachsen." Nach Vorstandsangaben hat der Medizintechnik-Konzern keine nennenswerten Lieferbeziehungen zu Russland und der Ukraine. Der Umsatzanteil in der Region mache nur etwa zwei Prozent aus./rot/DP/mis