"Zeigt uns Eure Heimat" - neue Ausflugtipps für diesen Sommer (FOTO)

Leipzig (ots) - Zu Hause ist es doch am Schönsten: In diesem besonderen Sommer präsentieren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde Ideen, Orte und Momente, die Mitteldeutschland einzigartig machen. Zu sehen ist dies in "Zeigt uns eure Heimat. Durch den Sommer mit Sarah und Lars" vom 29. Juni bis 2. Juli sowie am 4. Juli um 19.50 im MDR-Fernsehen.Bereits seit 2015 macht das MDR-Publikum in Hörfunk, TV und Online dem Moderatorenteam Vorschläge, an welchen ihrer Lieblingsplätze der Sommer in der Heimat unvergesslich wird. Dabei erzählen Sarah und Lars auch ihre eigenen Geschichten hinter den Sommertipps ihres Publikums. Bei ihrer Reise durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erkunden sie zahlreiche Orte, hinter denen sich spannende Menschen, deren Geschichten und zugleich tolle Ausflugstipps verbergen.Am 29. Juni geht es mit einer Hausboottour nach Havelberg los. Während ihrer Fahrt entlang der Havel genießen Sarah und Lars die beeindruckende Landschaft und Natur in der Altmark. Tags darauf wird es aktiver, denn die Beiden steigen auf ein Poucher Faltboot um und paddeln von Camburg bis Naumburg - vorbei an traumhaften Weinbergen und Burgen. Am 1. Juli unternimmt das Duo in Knobelsdorf an der Zschopau eine Schlittenhundetour ohne Schnee: Dabei werden sie in einem umgebauten Quad von mehreren Hunden durch die Wälder gezogen. Mit dem legendären Wohnwagen "Quek" campen Sarah und Lars am 2. Juli am wohl schönsten Campingsplatz der Dübener Heide und begeben sich mit dem restaurierten Gefährt auf jene Spuren, wie die DDR einst Urlaub machte. Schließlich geht es für Sarah und Lars am 4. Juli mit der Simson durchs Erzgebirge. Auf den geschichtsträchtigen Zweirädern lernen sie die Heimat bei einer Schnitzeljagd spielend und noch besser kennen.Auf meine-heimat.de (http://www.jumpradio.de/) kann man viele Inspirationen für schöne Sommererlebnisse in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden, denn hier sind die besten Empfehlungen, persönliche Geheimtipps sowie die schönsten Sommermomente und Orte verewigt.