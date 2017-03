Zeigt her eure Preise - Mehr Überblick beim Autokauf (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Der Alte gibt langsam den Geist auf, die Familie wächst oder dieSparbüchse ist endlich voll genug. Gründe für einen neuen fahrendenUntersatz gibt es viele. Was es werden soll, steht auch oft schonfest, samt der Wunschfarbe und -ausstattung. Und wenn man dann onlineauf einem Portal schaut, hat man die Qual der Wahl. DasWunschfahrzeug gibt es x-fach mit verschiedenem Alter, Kilometerzahlund Preis. Doch was ist wirklich ein gutes Angebot? Wie Sie IhrenTraumwagen zum Traumpreis finden, weiß Helke Michael.Sprecherin: Der Preis ist heiß! Gerade in den ersten Jahrenverliert ein Neuwagen schnell an Wert. Sind die Kennzeichen erst maldrangeschraubt und das Auto die ersten Meter gerollt, ist ganz vielBares weg, sagt Sebastian Lorenz von AutoScout24.O-Ton 1 (Sebastian Lorenz, 0:13 Min.): "Daher ist es ganz wichtig,dass man auch Kilometerstand, Alter, Zustand, Ausstattung und nocheinen Haufen andere Faktoren mit einbezieht. Und das Ganze macht dannden tatsächlichen Wert des Autos aus und bestimmt letztendlich auchden Preis."Sprecherin: Umso schwerer ist es für Laien, den Überblick zubewahren, was teuer und was tatsächlich ein Schnäppchen ist.O-Ton 2 (Sebastian Lorenz, 0:16 Min.): "Und deswegen schauen vieleauch im Internet nach und vergleichen relativ aufwendig selbst diePreise. Deswegen haben wir bei AutoScout24 jetzt als Service einePreisbewertung eingeführt, mit der das Preis-Leistungs-Verhältniseines Angebots direkt und auf den ersten Blick sichtbar ist."Sprecherin: Denn die Preisbewertung zeigt auf einem Balken an, wosich das Angebot im Vergleich zu anderen Fahrzeugangeboten befindet.O-Ton 3 (Sebastian Lorenz, 0:13 Min.): "Inserate, die einbesonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis haben, werden dabeimit 'Top Preis' und mit 'Guter Preis' markiert. So kann auch ein Laieauf den ersten Blick erkennen, ob es sich bei dem Angebot um einSchnäppchen handelt oder nicht."Sprecherin: Dazu werden einfach alle Fahrzeuge herangezogen, ...O-Ton 4 (Sebastian Lorenz, 0:25 Min.): "...die gleich sindhinsichtlich Marke, Modell, Alter, Kraftstoff, PS, Leistung,Getriebe, Kilometerstand, Zustand aber auch die Ausstattung. Dabeibezieht unser Algorithmus die Daten von mehr als zehn MillionenAngeboten mit ein und wir konnten dabei auch auf die Erfahrung vonunseren Fahrzeugexperten zurückgreifen. Der Service ist kostenlos undmacht so die aktuellen Marktpreise transparent."Abmoderationsvorschlag:Wem das jetzt alles zu schnell ging: Alle Infos rund um dasPreis-Leistungs-Verhältnis von Autos finden Sie im Netz aufAutoScout24.de. Dort erfahren Sie auch, was Ihr Alter noch wert ist.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Marion ModesSenior PR ManagerAutoScout24 GmbHTel.: +49 89 444 56-1380Mail: presse@autoscout24.dewww.autoscout24.deOriginal-Content von: AutoScout24, übermittelt durch news aktuell