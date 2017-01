Zeig mir deinen Schnabel und ich sage dir, was du frisst / Die Deutsche Wildtier Stiftung: Beobachtungen am Futterhaus

Hamburg (ots) - Sturmtief Caius bringt zum Ende der WocheEiseskälte und Schnee zurück. Vögel, die bei uns überwintern, könnenam Futterhaus oder beim Spaziergang gut beobachtet werden. "AchtenSie einmal auf die Schnäbel: Sie verraten, was Vögel fressen", sagtPeer Cyriacks, Ornithologe der Deutschen Wildtier Stiftung. Die Naturhat jedem Vogel das passende "Werkzeug" für die Nahrungsaufnahmemitgegeben. "Körnerfresser haben beispielsweise einen andersgeformten Schnabel als Insektenfresser oder Wasservögel."Pinzetten-Schnäbel gehören Weichfutterfressern. Rotkehlchen,Drosseln, Stare, Zaunkönige, Heckenbraunellen, Kleiber, Baumläuferund Spechte gehören dazu. "Typisch ist der längliche, spitzzulaufende, schmale Schnabel", erläutert Peer Cyriacks. Der Schnabelübernimmt in gewisser Weise die Funktion einer Pinzette. Damit könnendie Vögel getrocknete Beeren und Rosinen, Apfelstückchen oderMehlwürmer aufspießen und verspeisen.Kompakt-Schnäbel knacken Körner. Buch- und Grünfink, Kernbeißer,Zeisig, Stieglitze, Meisen, Gimpel und Spatzen sind mit ihrenSchnäbeln dazu in der Lage. "Der Schnabel ist klein, kräftig undkompakt. Er arbeitet fast wie ein Nussknacker", so Cyriacks.Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, Mohn, Leinsamen, Buchweizen undHaferflocken werden von Körnerfressern ohne Probleme zerteilt.Löffel-Schnäbel gehören Wasservögeln. Die breiten, vorne abgerundetenSchnäbel eignen sich perfekt zum Gründeln. Enten und Schwäne suchendamit den Teich oft bis zum Boden ab. Der Schnabel wird zum "Löffel",der Wasserinsekten und Grünpflanzen absammelt. Insekten und Pflanzenbleiben im Schnabel hängen, werden verspeist.Eine Besonderheit sind die Säger: Diese Entenähnlichen Vögel habensich auf den Fischfang spezialisiert und seitlich gesägte Schnäbel,die den schlüpfrigen Fisch besonders gut packen können.Haken-Schnäbel gehören Greifvögeln und Eulen. Sie sind daraufangewiesen, festes Fleisch zerschneiden zu können. Mit scharfenSchnabelkanten und dem gebogenen Haken können sie die Beute, etwaMäuse und Kleinvögel töten und grob zerteilen.Allesfresser-Schnäbel sind kräftig und kantig. Der Eichelhäherbesitzt so einen robusten Allround-Schnabel, aber auch Dohlen undElstern haben ein Multifunktions-Werkzeug, um tierische undpflanzliche Kost zu vertilgen. Sie knacken mit dem Schnabel Eicheln,Haselnüsse und Bucheckern genauso geschickt, wie sie Abfälleverschlingen oder Würmer zerteilen.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontakt:Eva GorisPressesprecherinTelefon: 040 9707869-13E.Goris@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell