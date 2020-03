Zeichnen gegen die Krise: Die 10 beliebtesten Malvorlagen für Kinder daheim

München (ots) - Inmitten der Corona-Krise stehen viele Eltern vor einer schwierigen Herausforderung: Aufgrund der Kita- und Schulschließungen muss der Nachwuchs tagsüber sinnvoll in den eigenen vier Wänden beschäftigt werden und soll dabei idealerweise auch gleich etwas lernen. TV-Sendungen und Computerspiele bieten kurzfristige Ablenkungen, sind jedoch keine Lösung auf Dauer. Malen und Zeichnen stellen hier eine sinnvolle Alternative dar.Doch was tun, wenn viele Schreibwarengeschäfte geschlossen sind? Die Firma happycolorz.de schafft online Abhilfe. Das Unternehmen entwickelt derzeit eine Community-Plattform zum Thema Malen und Zeichnen und stellt bereits jetzt viele hochwertige Mal- und Zeichenvorlagen für Kinder im deutschen, englischen und spanischen Sprachraum kostenfrei zur Verfügung.Und damit gestresste Eltern nicht lange suchen müssen, wurde etwas Datenanalyse betrieben: Auf Basis der letzten 7 Tage hat die Firma die 10 beliebtesten Malvorlagen identifiziert und hier kostenlos veröffentlicht: https://www.happycolorz.de/top-ten"Das Malen und Zeichnen macht Kindern viel Spaß und hilft ihnen, inmitten der ungewöhnlichen Situation für eine Weile abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Zugleich lernen sie dabei spielerisch", sagt Mathias Ziegler, Geschäftsführer von happycolorz.de und selbst Vater von drei Kindern. Durch das Ausmalen von Naturmotiven, Tieren oder Fahrzeugen setzen sich Kinder ganz automatisch mit ihrer Umwelt auseinander und trainieren ihre Feinmotorik."Am besten unterstützen wir unsere Kinder in dieser ungewöhnlichen und schwierigen Zeit, in dem wir ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu Hause anbieten", findet Mathias Ziegler. Weitere hochwertige und kostenfreie Malvorlagen und Zeichenanleitungen finden Eltern unter:https://www.happycolorz.de/maerchen-und-fabeln/einhorn https://www.happycolorz.de/maerchen-und-fabeln/prinzessin https://www.happycolorz.de/tiere/pferdPressekontakt:Mathias Zieglerpresse@happycolorz.de01729475934Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142821/4553766OTS: happycolorz GmbHOriginal-Content von: happycolorz GmbH, übermittelt durch news aktuell