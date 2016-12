Die Zeichen stehen auf B2B (FOTO)

Berlin (ots) -Personalmangel, Kostendruck und neue Qualitätsvorgaben zwingenKliniken, ihre Prozesse zu reorganisieren.Business-to-Business-Modelle (B2B) werden dabei wegweisend sein,meinten Experten auf dem Beschaffungskongress 2016 in BerlinWährend 40 Prozent der deutschen Krankenhäuser mittlerweile roteZahlen schreiben, werden die Rahmenbedingungen immer enger: Da werdenFallpauschalen (DRGs) durch die Absenkung des Sachkostenanteilsgekürzt, da ist das Krankenhausstrukturgesetz mit seinen gestiegenenQualitätsanforderungen, da ist die neueMedizinproduktebetreiberverordnung, die eine aufwändige Umrüstung derSterilisationsvorgänge erforderlich macht, und last but not least istda noch ein besorgniserregender Fachkräftemangel. Viel Holz für die2.000 Krankenhäuser, die außerdem auf einem Investitionsstau in Höhevon rund 30 Milliarden Euro sitzen, und von denen wohl eine relevanteZahl demnächst schließen wird.All das kam beim 8. Beschaffungskongress am 8. und 9. Dezember inBerlin zur Sprache. Aber statt zu jammern, wurden gangbareLösungswege aufgezeigt, die - fasst man sie zusammen - in eine klareRichtung zeigen: in Richtung Outsourcing und Digitalisierung.Charité holt sich neue Dienstleiter in den OPGut nachvollziehbar ist dieser Trend im OP-Bereich. In demHochkostentrakt werden immerhin 30 Prozent aller Erlöse einesKrankenhauses generiert, weshalb ein effizienter OP-Betrieb als mitdie wichtigste Stellschraube für den wirtschaftlichen Erfolg einesHauses gilt. Die Charité hat deshalb ihr zentrales OP-Managementdirekt der Geschäftsleitung unterstellt und mit digitalerUnterstützung die Prozesse weitgehend standardisiert. Heute sei manmit dem Konzept auf einem guten Weg zur Medizin 4.0, erklärte derLeiter des OP-Managements der Charité Matthias Diemer. "Alles was wirmachen, muss steuerbar, transparent und messbar sein", sagte er."Diese Transparenz gibt uns die Möglichkeit zur Reflektion, etwa wennes erhebliche Abweichungen von der durchschnittlichenSchnitt-Naht-Zeit gibt."Unabdingbar für ein effizientes OP-Management sind nach Ansichtdes Mediziners die Standardisierung der Prozesse und der Logistiksowie klar definierte Zuständigkeiten. Eine OP-Schwester sei wegenihres hohen Spezialisierungsgrades nicht austauschbar, jedoch könneman einige Aufgaben an Dritte delegieren, erklärte er mit Blick aufden Fachkräftemangel. "Es muss ja nicht alles selber gemacht werden,sondern wir haben die Möglichkeit, bestimmte Verantwortungsbereichean neue Dienstleister zu übertragen." Als Beispiel nannte erstandardisierte Siebe und das vorgepackte Fallwagenkonzept. "Wenn mandas gut koordiniert, können enorme Synergieeffekte entstehen",betonte Diemer.Kaum eine Klinik für neue Medizinprodukteverordnung gerüstetDieser Punkt ist insbesondere vor der neuenMedizinproduktebetreiberverordnung interessant. Nach der EU-weitenVerordnung müssen wiederverwendbare Medizinprodukte der Klassen 2 und3 künftig eindeutig gekennzeichnet werden. Die Aufbringung einersolchen Unique Device Identification (UDI) bei Mehrweginstrumentenobliegt zwar dem Hersteller, sie muss jedoch von denSterilisationsabteilungen der Kliniken gelesen und nachverfolgtwerden können. Durch das digitalisierte Tracking lässt sich dann sehrleicht eine korrekte oder nicht korrekte Aufbereitung erkennen. Diessei ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz undPatientensicherheit, meinte Hygieneexperte Klaus-Dieter Zastrow vonden Vivantes Kliniken Berlin. Allerdings werde die Verschärfung derDokumentation und Überwachung für die Kliniken zu einer echtenHerausforderung. "Die Mehrzahl der deutschen Krankenhäuser ist dazumomentan gar nicht in der Lage", sagte er.Drei Jahre haben die Krankenhäuser Zeit, die neue Verordnungumzusetzen. Die Umrüstung werde teuer und personalintensiv,prophezeiten Experten auf dem Beschaffungskongress. Zudem würden dieHäuser künftig stärker haftungsrechtlich in die Pflicht genommen,betonte der Medizinrechtler Andreas Haak von der DüsseldorferAnwaltskanzlei Taylor Wessing. Dies gelte natürlich auch für dieAufbereitung jener Produkte, denen keine sachgerechteReinigungsanleitung beiliege. Letzteres ist offenbar ein zunehmendesProblem. Oft seien Anleitungen nicht ausreichend spezifiziert, um einProdukt risikofrei wieder in den Verkehr zu bringen, kritisierteHygieniker Zastrow. Sinnvoll sei es deshalb, diese Aufgabe anspezialisierte Betriebe outzusourcen, auch aus haftungsrechtlichenGründen. "Ich bin sehr gespannt, wie sich die Kliniken entscheidenwerden", so Zastrow.Robert Schrödel, Vorstandsvorsitzender der Pioneer Medical DevicesAG, glaubt indes, dass künftig mehr Kliniken ihre Verantwortung nachaußen verlagern werden. Um etwa die neuesten laparoskopischenInstrumente mit immer kleineren Lumen keimfrei zu bekommen, brauchees Spezialmaschinen für mehrere Millionen Euro. "Ich kenne keineeinzige Klinik, die so eine Maschine hat", sagte er. Seiner Ansichtnach wird es vor allem bei schwer zur reinigenden Produkten wieEndoskopen zu einer größeren Arbeitsteilung und neuen Angebotsformenkommen, etwa Pay-per-use-Modellen. "Wir sehen das daran, dass uns indiesem Bereich immer mehr Anfragen erreichen", meinte Schrödel, "weilsich die Kliniken erstens den gestiegen Anforderungen nicht gewachsensehen und sich zweitens solche Modelle auch wirtschaftlich rechnen.""Brauchen mehr Complicance bei der Händehygiene"Doch nicht nur die neue Medizinproduktebetreiberverordnung, auchdas vor einem Jahr in Kraft getretene Krankenhausstrukturgesetzstellt Kliniken vor wachsende Herausforderungen. Beispielsweisewerden Hygienefachkräfte gefordert, die aber dem Markt de facto garnicht zur Verfügung stehen. Experten beziffern das Defizit auf 80Prozent. Besonders brisant dürfte der Personalmangel werden, wenn esbald zu den gefürchteten Qualitätsabschlägen kommen wird. InFachkreisen gilt es als gesichert, dass das Qualitätsinstitut IQTIGhier unter anderem die Zahl der nosokomialen Infektionen alsBewertungsmaßstab heranziehen wird. Ob man mit finanziellenAbstrichen allerdings das Ziel erreicht, die Zahl der jährlich600.000 Krankenhausinfektionen tatsächlich zu senken, ist längstnicht ausgemacht. Neben zu wenig Personal gilt vor allem diemangelnde Händedesinfektion als wichtigste Einflussgröße. Studienzufolge beträgt die Compliance bei der Händehygiene im Krankenhauslediglich 40 Prozent. "Wir brauchen ein neues Hygienebewusstsein",forderte Klaus-Dieter Zastrow. Ärzten und Pflege müsse klar gemachtwerden, dass die Händedesinfektion Teil der medizinischen Prozedursei. Selbst langjährigen Chefärzten sei dies nicht immer klar.Vor diesem Hintergrund regte der Gesundheitsökonom Prof. Wilfriedvon Eiff vom Centrum für Krankenhaus-Management amUniversitätsklinikum Münster an, neue Forschungsschwerpunkte imBereich der Hygiene zu setzen. Konkret wandte er sich an denStaatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Lutz Stroppe, der auchim Ausschuss des Innovationsfonds sitzt. "Warum fördern Sie mit demInnovationsfonds nicht mal neue technologisch basierte Logistik- undHygienekonzepte, die zum Beispiel das Potenzial haben, die Compliancezu verbessern?", fragte er. Stroppe versprach, diesen Vorschlag inder nächsten Ausschussrunde einzubringen. "Das habe ich notiert",erklärte der CDU-Politiker verbindlich.B2B-Revolution und Medizin 4.0 gehen Hand in HandSolche Modellprojekte können auch deshalb wichtig sein, um gutevon schlechten Innovationen zu unterscheiden. Laut von Eiff werdenProduktneuheiten oft als Innovationen verkauft, obwohl ihr (Zusatz-)Nutzen fraglich sei. Dabei seien Hersteller besser beraten, aufFairness zu setzen. Denn es sei, so von Eiff, auf demKrankenhausmarkt eine B2B-Revolution ausgebrochen, deren Ausmaß nochgar nicht ganz verstanden sei. "Diese Revolution bedeutet, dass wirzunehmend Abstand vom Handelsmodell nehmen und stattdessen zu einemVernetzungsmodell kommen, dass den Kunden nicht vom Herstellerentkoppelt, sondern im Gegenteil, beide weiter zusammenbindet."Entscheidend für die Zukunftsfähigkeit einer Klinik werde außerdemsein, ob es gelinge, personalisierte Versorgung mit Medizin 4.0 zuverbinden. Von Eiff nannte in diesem Zusammenhang die individuelleKnieprothese aus dem 3D-Drucker, doch auch die elektronischePatientenakte und fallspezifische Logistikkonzepte gehören zu derdigitalen Vernetzung.Firmenchef Robert Schrödel kann sich über diese Entwicklung nurfreuen. Immer mehr Krankenhäuser interessieren sich auf einmal fürsein Kerngeschäft, nämlich Technologiepartnerschaften im Bereich derOP-Logistik, des Medizinproduktemanagements einschließlichvalidierter Aufbereitung. Ob man es nun Outsourcing, B2B oderSystempartnerschaften nennt, Medizin 4.0 geht nicht ohne Partner, istSchrödel überzeugt. 