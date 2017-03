Künzelsau/Ingelfingen/Köln (ots) -Am Samstag, den 25. März 2017 wird es dunkel in der RegionHohenlohe und am Kölner Rheinauhafen. Als Teil der internationalenBerner Group, nehmen die BTI in Ingelfingen sowie die Albert BernerDeutschland GmbH in Künzelsau an der Aktion "Hohenlohe macht's Lichtaus" teil. Auch die Berner Trading Holding mit Sitz in Köln undKünzelsau sowie weitere europäische Ländergesellschaften setzen durchihre Teilnahme an der WWF Earth Hour an diesem Tag ein Zeichen fürden Klimaschutz.Verantwortung gegenüber der Umwelt zu zeigen, ist in denUnternehmenswerten der Berner Group fest verankert. Deshalb wird imRahmen der internationalen Earth Hour auch an verschiedenenStandorten der Berner Group am 25. März 2017 ab 20:30 Uhr das Lichtfür eine Stunde abgestellt. Abgeschaltet werden im Rahmen der Aktioninsbesondere die Logo- und Außenbeleuchtung an den jeweiligenFirmensitzen."Für uns ist es selbstverständlich als europaweit agierendesHandelsunternehmen Verantwortung gegenüber unserer Umwelt zuübernehmen. Bereits mit einer kleinen Aktion können wir ein Zeichenfür Energieeffizienz und für den Klimaschutz setzen.", so StefanSuska, Pressesprecher der Berner Group.Bereits seit 2007 findet jährlich die WWF Earth Hour statt.Seitdem finden sich immer mehr Teilnehmer. So wird mittlerweile anbekannten Gebäuden und Orten, in Unternehmen und öffentlichenEinrichtungen sowie in Privathaushalten für eine Stunde das Lichtausgestellt. 2017 wurde nun die Aktion "Hohenlohe macht's Licht aus"von dem Ingenieurbüro für Energieeffizienz "geff" speziell für denHohenlohekreis ins Leben gerufen.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes europäischesHandelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world togetherand moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner füralle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion fürunsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vierKanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertesOmnikanal-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen, sowieim Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller.Wir sind mit über 230.000 Artikeln und 9.000 Mitarbeitern in über 25Ländern für unsere Kunden vertreten.Pressekontakt:Stefan SuskaSenior Director Corporate CommunicationsThe Berner GroupBerner SEAnna-Schneider-Steig 8D-50678 KölnT + 49 (0) 221 80260-767F + 49 (0) 221 80260-768stefan.suska@berner-group.comOriginal-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell