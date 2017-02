Im Zeichen des Stiers: El Cartel Media mit kraftvollem neuen Markenauftritt - Komplett neues Corporate Design für den RTL II-Vermarkter (FOTO)

München (ots) -Er ist stark, wendig und setzt sich durch. Was immer dieWerbekunden erreichen wollen, der Stier macht es möglich. Das ist dieBotschaft, die El Cartel Media mit seinem neuen Markenauftrittvermittelt. Das moderne Corporate Design positioniert den RTL II- undRTL II YOU-Vermarkter noch klarer als unverzichtbare Alternative imMarkt. In weiteren Schritten werden auch das Anzeigenkonzept und derWebauftritt umfassend erneuert.Schon bisher stellte der Stier in Form stilisierter Hörner dasMarkenversprechen von El Cartel Media dar. Dieses wird nun inmoderner Optik kraftvoll erneuert. Über zusammengefügte Polygonenimmt der Stier deutlich Gestalt an. Das dreidimensionale Logoerlaubt verschiedene Perspektiven und Nuancen, passend zur Vielfaltund Flexibilität von El Cartel Media. Die Farbwelt aus rot, blau,gelb und grün ist stimmig zu der von RTL II, bleibt aber eigenständigund für jeden Einsatz adaptierbar.Umgesetzt wurde das Logo von der Pahnke Markenmacherei, Hamburg.Andreas Kösling, Geschäftsführer El Cartel Media: "Als unabhängigedritte Kraft unter den TV-Vermarktern braucht El Cartel Media einenMarkenauftritt, der unkonventionell und aufmerksamkeitsstark ist,aber gleichzeitig Kontinuität und Verlässlichkeit vermittelt. Mit dermodernen Weiterentwicklung des bewährten Stier-Motivs ist uns dasgelungen."Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II und ElCartel Media: "Der Sender und sein Vermarkter bilden eine starkeEinheit. Deshalb ist es wichtig, dass El Cartel Media eineunverwechselbare visuelle Identität besitzt, sich aber einzelneDesignelemente mit RTL II teilt. Dazu gehören die variablenFarbwelten beider Marken. Mit einem neuen Anzeigenkonzept und demRelaunch der Website elcartelmedia.de zur Jahresmitte verleihen wirdem neuen Corporate Design weiteren Schub."Alexander Glück, Geschäftsführer Consulting Pahnke Markenmacherei:"Mit dem neuen weiterentwickelten EL Cartel Media Logo setzen wir aufPrägnanz und Modernität. Der Facettenreichtum innerhalb der 3-Danmutenden Darstellung des Logos ist Ausdruck der Vielseitigkeit desVermarkters und seines gesamten Angebotes. Die neu geschaffeneWort-Bild-Marke sorgt für hohe Wahrnehmung und Wiedererkennung. Dermoderne Gesamtauftritt wurde konsequent auf die gesamte CIübertragen."Nach dem Relaunch des Corporate Designs wird auch dasAnzeigenkonzept überarbeitet. Das Ziel: Maximale Klarheit in Grafikund Text bei der Ansprache der Werbekunden von El Cartel Media.Darüber hinaus startet im Laufe des Jahres auch ein vollständigerneuerter Webauftritt. Elcartelmedia.de will den Kunden dann nichtallein Informationen bieten, sondern einen intuitiv nutzbarenArbeitsplatz, der Mediaplaner im Tagesgeschäft effizient unterstützt.Über El Cartel Media:El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II und RTL II YOU. Dassendereigene Unternehmen schafft rund um diese attraktiven Programmeeinzigartige Angebote für eine moderne und effizienteMarkenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgerätehinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTL II eineunverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet ElCartel Media der werbungtreibenden Industrie ein attraktivesPreis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei derService-Qualität.Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Lebenin all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigenReality-Sender Nr. 1. Die jungen TV-News setzen Trends,Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Darüber hinaus unterhält RTL IImit den besten Serien und Spielfilmen. RTL II spricht die Zuschauerauf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevantenPlattformen und Endgeräten.Über Pahnke Markenmacherei:Die Pahnke Markenmacherei wurde 1989 in Hamburg gegründet. Siegehört zu den erfolgreichsten inhabergeführten AgenturenDeutschlands. Derzeit arbeiten über 170 Mitarbeiter an rund 50 Markenfür mehr als 40 Länder. Als Agentur für Markenmachen undMarkenführung verknüpft sie die analytische Kompetenz strategischerMarkenberatungen mit den kreativen und gestalterischen Fähigkeitenklassischer Werbeagenturen. Die Leistungen der Agentur umfassenConsulting, Innovation, Campaigning, Packaging, Digital und BrandActivation. Ihr Branchenschwerpunkt liegt auf Konsumgüter- undHandelsunternehmen. Kunden wie Storck, Meica, Lorenz und Zott betreutdie Pahnke Markenmacherei seit mehr als 15 Jahren. Inhaber undGeschäftsführer Martin Pahnke leitet das Unternehmen seit 1998.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationJörg Neunecker089 - 64185 6900joerg.neunecker@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.dewww.elcartelmedia.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell